Starosta Budapešti nepodporuje iniciované zriadenie čínskej univerzity

Budapešť 18. mája (TASR) - Vedenie Budapešti nepodporuje zriadenie budapeštianskeho kampusu čínskej Univerzity Fu-tan. Povedal to v pondelok opozičný starosta Budapešti Gergely Karácsony, ktorý sa tak podľa vlastných slov vyjadril na základe informácií získaných na rokovaní s ministrom pre inovácie a technológie Lászlóom Palkovicsom.



Karácsony podľa agentúry MTI poznamenal, že vláda chce z verejných zdrojov vybudovať čínsku elitnú univerzitu na území plánovaného študentského mestečka, a to s kapacitou 8000 poslucháčov, čím by sa tam podľa neho vytvorilo príliš prehustené prostredie.



Karácsony zároveň uviedol, že po tom, ako vláda premiéra Viktora Orbána "vyhnala" z Budapešti Stredoeurópsku univerzitu (CEU), je teraz ťažké uveriť, že by kabinet s otvorenou náručou privítal akúkoľvek inú svetovú univerzitu.



Strategickú dohodu o zriadení budapeštianskeho kampusu Univerzity Fu-tan podpísal Palkovics s čínskou stranou koncom apríla. Škola, na ktorej budovanie vyčlenili dotáciu 2,35 milióna eur, má byť hotová v roku 2024 a mala by byť prvou čínskou vysokou školou v Európe. Na fakultách ekonomiky, filozofie, spoločenských vied, prírodných vied, inžinierstva a lekárstva pre 6000 - 8000 študentov, by malo prednášať 500 pedagógov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)