Starosta Budapešti: Pochod Pride zorganizuje magistrát

Budapešť 16. júna (TASR) - Medzinárodný pochod Budapest Pride sa uskutoční 28. júna a bude podujatím, ktoré zorganizuje magistrát Budapešti v spolupráci s Nadáciou dúhová misia (Szivárvány Misszió Alapítvány). Podľa servera index.hu to oznámil v pondelok starosta Budapešti Gergely Karácsony, podľa ktorého pochod bude podujatím samosprávy v súlade s platnými zákonmi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Karácsony s hovorcom Budapest Pride Mátém Hegedűsom v spoločnom videu na platforme YouTube oznámili, že 28. júna zorganizuje magistrát spolu s nadáciou podujatie s názvom Budapest Pride. Podľa nich ide o oživenie skoršej tradície, podľa ktorej mesto každoročne v júni oslavuje Deň slobody a zároveň si pripomína aj odchod sovietskych vojsk.



„V tomto meste nie sú občania prvej alebo druhej kategórie. V tomto meste vieme s istotou, že sme buď slobodní spolu, alebo vôbec nie. Preto v tomto meste nemožno zakázať ani slobodu, ani lásku, ani Budapešťský Pride,“ zdôraznil starosta.



Účasť na podujatí avizovali podľa neho mnohí zahraniční hostia, primátori európskych hlavných miest, členovia vlád členských štátov EÚ, poslanci Európskeho parlamentu a ďalší.



„Vláda považuje za šokujúce, že Hlavné mesto má peniaze na Pride, ale nemá ich na BKV (pozn. TASR: podnik mestskej hromadnej dopravy)! Bolo by lepšie, keby sa primátor zaoberal podnikom BKV namiesto Pride-u,“ citoval server 444.hu pondelňajšie stanovisko vlády.



Budapeštiansky pochod Pride sa môže uskutočniť, ak sa dodrží zákon o ochrane detí. Otázkou je, či cieľom organizátorov je usporiadať toto každoročné podujatie v rámci zákonného rámca, alebo ním provokovať. Povedal to 4. júna šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Zdôraznil, že maďarská vláda bude presadzovať zákon o ochrane detí. „Kabinet nemá v úmysle konať proti sexuálnym menšinám, ale chrániť deti,“ podčiarkol.



„Vláda je pevne presvedčená, že Pride sa môže konať v rámci zákona o ochrane detí, a preto bol organizátorom ponúknutý Kincsem Park (pozn. TASR: dostihová dráha) ako miesto konania, ale môžu si vybrať aj iné miesto,“ dodal.



Pochody Pride sa doposiaľ konali v centre hlavného mesta, zvyčajne na Andrássyho triede.



Najmenej 70 členov Európskeho parlamentu plánuje účasť na tohtoročnom 30. ročníku pochodu Pride v Budapešti 28. júna. Pre stanicu CNN to 30. mája potvrdili viacerí členovia EP. Usporiadanie tohto podujatia je otázne od marca, keď bol v zrýchlenom konaní schválený zákon sprísňujúci pravidlá zhromažďovania.



V zmysle uvedeného zákona účastníci pochodu musia rátať s pokutami a identifikáciou s použitím technológie rozpoznávania tváre, píše CNN.



Spolupredsedníčka medziskupiny EP pre práva LGBT+ ľudí, holandská europoslankyňa Kim van Sparrentaková uviedla, že aj napriek tomu sa členovia najmenej šiestich skupín EP plánujú zúčastniť na pochode Pride v Budapešti.



Maďarský parlament 18. marca schválil novelu zákona o zhromažďovaní, v zmysle ktorej budú zakázané akékoľvek zhromaždenia propagujúce homosexualitu. Server telex.hu uviedol, že novela z dielne vládnej strany Fidesz má za cieľ znemožniť konanie budapeštianskych pochodov Pride.



Server podotkol, že Fidesz obmedzuje právo zhromažďovať sa s odvolaním sa na ochranu detí. Organizátori a účastníci podujatí, ktoré by propagovali homosexualitu, môžu dostať pokutu až 200.000 forintov (500 eur).