Starosta Budapešti predložil plán obnovy života v hlavnom meste

Budapešť 13. mája (TASR) - Opozičný starosta Budapešti Gergely Karácsony predložil v stredu plán obnovy života v hlavnom meste, ktorý ochromila pandémia koronavírusu.



Súčasne kritizoval maďarskú vládu za to, že sporným zákonom, ktorý bol schválený v súvislosti s epidemiologickým núdzovým stavom, "odobrala samosprávam právo konať, privlastnila si právo poskytovania informácií a monopolizovala si možnosť prijímania opatrení," uviedol spravodajský server 24.hu.



Do stredy zomrelo v Maďarsku na chorobu COVID-19 ďalších päť starších ľudí s chronickými ochoreniami a počet nakazených stúpol o 28 nových prípadov na celkových 3341. Zo 430 obetí pandémie je až 79 percent z Budapešti a Peštianskej župy, odkiaľ pochádza aj 60 percent z celkového počtu 1809 aktívnych nakazených.



Karácsony z tohto hľadiska označil za správne nariadenie, že v Budapešti a v Peštianskej župe zostalo zachované obmedzenie pohybu osôb. V celej krajine sú nariadené povinné rúška v prostriedkoch hromadnej dopravy a v obchodoch a vyžaduje sa aj dodržiavanie polduhametrovej ochrannej vzdialenosti medzi ľuďmi.



Starosta sa posťažoval aj na skutočnosť, že premiér Viktor Orbán sľúbil, že s ním bude rokovať o nutných epidemiologických krokoch, ale uplynulý mesiac k tomu vôbec nedošlo.



Karácsonyov návrh obnovy života v hlavnom meste nazvaný "Budapest Restart" je podmienený stabilizáciou nízkeho počtu nových infikovaných, priebežným masovým testovaním a zverejňovaním týchto výsledkov, vybudovaním pohotovostných zdravotníckych kapacít a dodržiavaním existujúcich opatrení.



Uvoľnenie opatrení by podľa magistrátu malo prebehnúť vo viacerých krokoch, ktorých časť je vo vládnej kompetencii a časť v kompetencii samosprávy.



Medzi ne patrí posilnenie kompetencií samospráv, zabezpečenie transparentných informácií o vývoji nákazy, zavedenie nových pravidiel v systéme sociálnych služieb, zabezpečenie podmienok pre zachovanie ochranných opatrení či zmena dopravných návykov Budapešťanov. Dôležitou súčasťou je aj nutnosť riešenia výpadkov príjmov samosprávy hlavného mesta, pretože podľa slov Karácsonya bez ekonomickej obnovy Budapešti je nemožné obnoviť hospodársky život Maďarska.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach