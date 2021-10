Starosta Budapešti sa nebude uchádzať o post kandidáta na premiéra

Budapešť 8. októbra (TASR) - Starosta Budapešti Gergely Karácsony v piatok odstúpil z druhého kola primárok, v ktorých si opozícia zvolí kandidáta na predsedu vlády. Informovala o tom agentúra AFP.



Kandidát opozície na maďarského premiéra tak vzíde z dvojice Klára Dobrevová z Demokratickej koalície (DK) a Péter Márki-Zay z Hnutia Maďarsko pre všetkých (Mindenki Magyarországa Mozgalom).



Karácsony (46) - kandidát Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a strany Dialóg (Párbeszéd) - bol pred prvým kolom primárok, ktoré sa konalo od 18. do 28. septembra, všeobecne považovaný za favorita. Skončil však druhý za Dobrevovou.



V piatok pred druhým kolom primárok, ktoré sa začne v nedeľu a potrvá do 16. októbra, vyjadril starosta Budapešti podporu Péterovi Márkimu-Zayovi. Ten sa stal po prvom kole primárok tretím postupujúcim do druhého kola.



Šéfovia strán DK, MSZP, Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na post predsedu vlády do budúcoročných parlamentných volieb.



Marki-Zay, 49-ročný bývalý stúpenec vládnucej strany Fidesz premiéra Viktora Orbána, tvrdí, že je jediným kandidátom, ktorý môže osloviť voličov ľavice aj konzervatívnych voličov unavených z Orbánovej politiky. Orbána obviňuje z "prehliadania endemickej korupcie" a z toho, že Maďarsko pod jeho vedením smeruje k autoritárstvu. Marki-Zay na seba upútal pozornosť v roku 2018 po tom, ako zvíťazil v doplňujúcich voľbách na primátora v 44-tisícovom juhomaďarskom meste Hódmezővásárhely, ktoré bolo po desaťročia baštou Fideszu.



Ako uvádza AFP, analytici predpovedajú, že výsledky budúcoročných parlamentných volieb budú najtesnejšie od roku 2006.