Vláda trestá Budapešťanov tým, že váha o zmiernení opatrení

Budapešť 14. mája (TASR) – Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána je buď neschopná, alebo na politickom základe trestá Budapešťanov tým, že sa ešte jasne nerozhodla o zmiernení epidemiologických opatrení v hlavnom meste. V reakcii na vládne vyhlásenie to dnes uviedol opozičný starosta Budapešti Gergely Karácsony.



Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás po rokovaní kabinetu povedal, že vláda skonštatovala, že 64 dní po vyhlásení stavu epidemiologickej núdze klesá počet úmrtí na ochorenie COVID-19, ale aj počet aktívnych nakazených novým druhom koronavírusu, a preto budú v Budapešti od pondelka epidemiologické opatrenia zmiernené, ale o presných krokoch rozhodne až krízový štáb tento týždeň po konzultácii so starostom Budapešti a starostami jednotlivých budapeštianskych obvodov.



Gulyás poznamenal, že je zrejmé, že starosta Budapešti nemá k uvoľneniu prísnych opatrení jasný postoj a namiesto prevzatia zodpovednosti za rozhodnutie obviňuje vládu. Kabinet prijíma zodpovednosť za takýto krok, predtým však chcel ešte konzultovať s Karácsonyom, povedal minister.



Podľa Karácsonya treba v Budapešti začať s obnovou života. Starosta v stredu zverejnil plán uvoľnenia obmedzení nazvaný "Budapest Restart" a vláde odkázal, že nechápe prečo kabinet váha v situácii, keď podľa výsledkov reprezentatívnych testov lekárskych fakúlt štyroch univerzít sa koronavírus SARS-CoV-2 prakticky už nešíri.



Plán je podmienený stabilizáciou nízkeho počtu nových infikovaných, priebežným masovým testovaním a zverejňovaním týchto výsledkov, vybudovaním pohotovostných zdravotníckych kapacít a dodržiavaním existujúcich opatrení.



Uvoľnenie opatrení by podľa magistrátu malo prebehnúť vo viacerých krokoch, ktorých časť je vo vládnej kompetencii a časť v kompetencii samosprávy.