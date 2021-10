Starosta Budapešti žiada vládu o obnovenie povinnosti nosiť rúška

Budapešť 15. októbra (TASR) - Starosta Budapešti Gergely Karácsony vyzval listom maďarského ministra vnútra Sándora Pintéra, aby v interiéroch, na masových podujatiach a v prostriedkoch hromadnej dopravy bola v hlavnom meste opäť zavedená povinnosť nosenia rúška, ako to bolo v celej krajine do 3. júla. Informoval o tom v piatok spravodajský server index.hu.



Starosta to v mene budapeštianskej samosprávy žiadal z dôvodu štvrtej vlny koronavírusovej pandémie a aktuálnych údajov o náraste nakazených.



Samospráva žiada vládu, aby v prípade, že takýto krok nepovažuje celoštátne za opodstatnený, delegoval samospráve hlavného mesta právomoc nariadiť povinnosť nosenia rúšok.



Premiér Viktor Orbán v uplynulých dňoch viackrát vyhlásil, že pandemickú situáciu neriešia rúška, iba očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Dodal však, že nosenie rúška nie je zakázané.



V uplynulých 24 hodinách potvrdili v Maďarsku 1249 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a desať súvisiacich úmrtí. Od vypuknutia pandémie sa v Maďarsku infikovalo dovedna 833.115 osôb a zomrelo 30.351 pacientov s covidom.



Počet infikovaných v súčasnosti v krajine rýchlo stúpa, denný prírastok je v porovnaní s piatkom minulého týždňa vyšší o 61 percent. Denný počet úmrtí je ale relatívne stabilizovaný.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)