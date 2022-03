Starosta Chersonu naznačil, že mesto ovládli ruskí vojaci

Kyjev 3. marca (TASR) - Starosta ukrajinského mesta Cherson Ihor Kolychajev v stredu naznačil, že toto mesto nachádzajúce sa na juhu krajiny ovládli ruskí vojaci, informovali televízia BBC a agentúra Reuters.



Kolychajev uviedol v príspevku na sociálnej sieti Facebook, že na zasadnutí mestskej rady "boli dnes ozbrojení návštevníci" a že ruským vojakom povedal, že v Chersone sa nenachádza ukrajinská armáda. "Sú tu iba civilisti a ľudia, ktorí tu chcú žiť!", stojí v príspevku starostu mesta.



Ten zároveň uviedol, že ruské jednotky nariadili zákaz vychádzania od 20:00 h večer do 6:00 h ráno. Podľa Kolychajeva budú do mesta tiež vpustené vozidlá naložené jedlom, liekmi a inými zásobami.



"Zatiaľ je takto. Veje nad nami ukrajinská vlajka a aby to tak bolo aj naďalej, tieto požiadavky musia byť splnené. V tejto chvíli nemám viac, čo ponúknuť," cituje Kolychajeva BBC, ktorá uviedla, že vyhlásenie starostu nedokázala nezávisle overiť.



Ruské ministerstvo obrany v stredu ráno informovalo, že ruské ozbrojené sily prevzali plnú kontrolu nad Chersonom. Ukrajinská vláda však počas dňa popierala správy, že mesto padlo do rúk ruských ozbrojených zložiek. Ak by sa ruskej armáde skutočne podarilo prevziať kontrolu nad Chersonom, išlo by o prvé veľké mesto, ktoré od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu ovládla, píše agentúra Reuters.