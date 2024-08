Starosta Haagu sa sporí s premiérom o budovu, kde sídli vláda

Brusel/Haag 1. augusta (TASR) - Starosta hlavného holandského mesta Haag Jan van Zanen pohrozil novému premiérovi Dickovi Schoofovi a jeho tímu uvalením pokuty vo výške 100.000 eur týždenne, ak do štyroch týždňov neuvoľnia svoje súčasné kancelárie. Dôvodom je zvýšené riziko požiaru, uviedol informačný portál DutchNews.nl o čom informuje bruselský spravodajca TASR.



DutchNews.nl pripomenul, že v súčasnosti prebieha renovácia komplexu budov Binnenhof, kde sídli aj parlament. Premiér Dick Schoof dúfa, že v časti známej ako "torentje", vo veži, kde sú kancelárie predsedu vlády, môže zostať až do konca tohto roka.



Podľa vyjadrenia zástupcov správy štátneho majetku sú Schoof a tím jeho ministrov ochotní odísť z renovovanej budovy, nemôžu tak však urobiť pre problémy s počítačovou bezpečnosťou.



Televízna spoločnosť NOS v tejto súvislosti informovala, že zatiaľ nefunguje najmä špeciálny počítačový systém používaný na uchovávanie štátnych tajomstiev.



Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko požiaru v tomto komplexe budov už od roku 2015. Nová hasičská správa ukazuje, že riziko je už "neprijateľné".



Starosta Van Zanen zdôraznil, že hoci si je vedomý obáv vládnej administratívy z prelomenia kybernetickej bezpečnosti, "fyzická bezpečnosť ľudí pracujúcich v Binnenhofe má vždy prioritu".



Poslanci a senátori odišli z tohto areálu na dočasnú adresu už pred niekoľkými rokmi, vláda tak zatiaľ neurobila. Obnova komplexu budov, ktorá potrvá minimálne do roku 2028, bude holandských daňových poplatníkov stáť najmenej dve miliardy eur.