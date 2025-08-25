< sekcia Zahraničie
Starosta Jaroviec upozorňuje na poruchovosť železničného priecestia
ŽSR ubezpečujú, že bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy je prvoradá.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Starosta bratislavských Jaroviec Jozef Uhler opätovne upozorňuje na poruchovosť železničného priecestia medzi Jarovcami a Petržalkou. Nie je podľa neho ojedinelým prípadom, keď boli rampy zdvihnuté a po trati prešiel vlak. Podľa niektorých obyvateľov sťažujú viditeľnosť aj niektoré stromy. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) deklarujú, že bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy je prvoradá. Na danom úseku evidovali minulý týždeň dve poruchy. Uviedli pre TASR.
„Ide o opakujúci sa prípad, ktorý trvá možno aj rok. Podľa hlásení obyvateľov odhadujem, že sa to opakuje približne raz za dva mesiace,“ skonštatoval Uhler s tým, že v ostatnom období zaznamenali porúch viac.
Obyvatelia mu podľa neho často volajú o aktuálnom probléme na priecestí. Sú prípady, keď sú rampy bezdôvodne dole 20 až 30 minút, inokedy sú zdvihnuté, pričom prejde tadiaľ vlak a aj svetelná signalizácia je nefunkčná. Hovorí, že ide o vážne ohrozenie života a majetku obyvateľov. Zároveň podotkol, že na jar požiadali železnice o zabezpečenie rozhľadu v okolí priecestia, teda údržbu náletových drevín, keďže pozemok i zeleň patrí im. Podľa jeho vyjadrení mu ŽSR odpísali, že ide o riadené priecestie a nie je to potrebné.
ŽSR ubezpečujú, že bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy je prvoradá. Na danom priecestí evidovali v uplynulom období dve poruchy. Reakčná doba bola v prvom prípade do 30 minút, v druhom bol zodpovedný pracovník na mieste do desať minút.
„Keďže v oboch prípadoch išlo o ojedinelé poruchy a ŽSR od začiatku roka 2025 neevidujú žiadnu ďalšiu poruchu na tomto priecestnom zabezpečovacom zariadení, veríme, že situácia sa upokojí,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Zároveň poznamenala, že v prípade poruchy na priecestí sú vlaky inštruované upozorňovať na svoj prechod cez priecestie nielen zníženou rýchlosťou 10 kilometrov za hodinu, ale aj opakovaným dávaním signálu "Pozor" húkačkou. Opätovne však upozorňuje aj na pravidlá správania sa účastníkov cestnej premávky v prípade poruchy na priecestí, ako aj ich zákonné povinnosti súvisiace s prechodom cez dané priecestie.
ŽSR vodičov opakovane vyzývajú, aby pri približovaní sa k železničnému priecestiu bez aktívnej signalizácie postupovali v súlade s pravidlami cestnej premávky a s maximálnou opatrnosťou. Pripomínajú, že na Slovensku sa nachádza 2062 železničných priecestí, z ktorých je 1068 vybavených aktívnym zabezpečovacím zariadením, zvyšných 994 zostáva pasívne zabezpečených. „Aj preto je zodpovedné správanie sa všetkých účastníkov cestnej premávky nevyhnutnou súčasťou bezpečnosti na priecestiach,“ zdôraznila Lániková. Vodiči aj chodci by mali rešpektovať dopravné značenie, zvýšiť opatrnosť a vždy sa pred vstupom na priecestie presvedčiť, či sa neblíži vlak.
Na otázku, ako je to so zabezpečením rozhľadu na priecestí medzi Jarovcami a Petržalkou a či je pre vodičov dostatočný, keďže niektorí navrhujú orezanie alebo výrub stromov, ktoré im bránia vo výhľade, ŽSR neodpovedali.
