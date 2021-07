Starosta Johannesburgu zomrel na covid, úrady zrýchľujú očkovanie

Johannesburg 10. júla (TASR) - Starosta juhoafrickej metropoly Johannesburg sa v piatok stal najnovšou obeťou tretej vlny koronavírusu, ktorá trápi krajinu. Úrady sa preto ponáhľajú s očkovaním obyvateľstva, informovala tlačová agentúra AFP.



Starosta Geoff Makhubo, ktorý ochorel na COVID-19 minulý mesiac, zomrel na spôsobené komplikácie vo veku 53 rokov.



Jeho strata "nám pripomína hrozbu, ktorú predstavuje táto smrtiaca pandémia a voči ktorej sme všetci mimoriadne zraniteľní," povedal prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa.



Makhubovi diagnostikovali covid ešte pred tým, ako krajina sprístupnila očkovanie aj ľuďom vo veku do 60 rokov.



Úrady vyzvali ľudí vo veku 50 až 59 rokov, aby sa od 1. júla začali registrovať na očkovanie, ktoré sa malo pre nich spustiť 15. júla. Mnohí však prišli do očkovacích centier hneď po zaregistrovaní a dávku im podali.



Úradujúci minister zdravotníctva Mmamoloko Kubayi-Ngubane v piatok oznámil plán rozšíriť od 1. augusta očkovanie aj na vekovú skupinu 35 – 49 rokov.



Najnovšiu vlnu nákazy v JAR, ktorá je pandémiou najťažšie zasiahnutou africkou krajinou, spôsobuje najmä variant koronavírusu delta.



JAR zaznamenala celkovo vyše 2,1 milióna prípadov infekcie. Počty teraz rýchlo rastú a úrady v sobotu hlásili pandemické maximum 26.485 infikovaných. Vo štvrtok zaznamenala JAR 22.910 nakazených a 460 úmrtí, ktorých je tak v krajine celkovo 63.499.



V JAR je zaočkovaný iba zlomok z 59 miliónov obyvateľov – 5,6 percenta. "To je príliš málo na dosiahnutie kolektívnej imunity," povedal predstaviteľ ministerstva zdravotníctva Nicholas Crisp.



V africkom štáte nedávno schválili vakcíny od čínskych spoločností Sinovac a Sinopharm a zaradili ich do očkovacej kampane popri vakcínach od firiem Pfizer-BioNTech a Johnson & Johnson.