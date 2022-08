Starosta Kyjeva Kličko sa po 26 rokoch manželstva rozvádza

Kyjev 16. augusta (TASR) - Starosta ukrajinského hlavného mesta Kyjev Vitalij Kličko a jeho manželka Natalija, ktorá žije v Nemecku, sa po 26 rokoch manželstva rozhodli rozviesť. V utorok o tom informovala agentúra DPA.



Bývalý majster sveta v boxe v ťažkej váhe je od začiatku ruskej invázie jednou z tvárí ukrajinského odporu.



"Je to želanie nás oboch," povedal 51-ročný Kličko v interview pre ukrajinskú webovú stránku Babel.



"Už veľa rokov máme odlišné záujmy, odlišné životy. A teraz sme sa rozhodli to zoficiálniť," dodal starosta.



Natalija (48) sa pred niekoľkými rokmi presťahovala do Hamburgu. Podľa slov Klička majú stále dobrý vzťah a budú dávať jeden na druhého pozor. Majú dvoch synov a dcéru vo veku 17 až 22 rokov. Vzali sa v Kyjeve v apríli 1996.