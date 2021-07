Starosta Londýna: Vo verejnej doprave by sa mali naďalej nosiť rúška

Britský premiér Boris Johnson hovorí počas brífingu 12. júla 2021 v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 14. júla (TASR) - Starosta britskej metropoly Londýn Sadiq Khan požiadal dopravnú spoločnosť Transport for London (TfL), aby nariadila používanie rúšok v autobusoch a vlakoch akoaj po zrušení obmedzení 19. júla. Informujú o tom v stredu agentúry DPA a PA Media.Khan uviedol, ževystaviť cestujúcich v metre, električkách a indeodstránením pravidiel prekrytia tváre po tzv., keď sa majú opatrenia a obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu v Británii zrušiť.Na základe týchto podmienok by predstavitelia dopravnej spoločnosti mohli odoprieť prístup alebo požiadať o vystúpenie pasažierov, ktorí sa nebudú správať v súlade s predpismi pre využívanie dopravnej siete.Požiadavka londýnskeho starostu prišla po tom, čo britský premiér Boris Johnson v pondelok oznámil, že väčšina protipandemických opatrení vrátane povinnosti nosiť rúško vo viacerých verejných uzavretých priestoroch sa na budúci týždeň skončí ako súčasť finálnej fázy uvoľňovania lockdownu.Kým Johnson vyzval ľudí napri nosení rúšok v, Khan požiadal TfL, aby pokračovala v presadzovaní povinnosti ich nosenia. Požiadavka by znamenala, že všetci pasažieri využívajúci služby londýnskej dopravnej spoločnosti budú musieť rúška nosiť aj naďalej na staniciach i počas svojej cesty v prípade, ak sa na nich nevzťahuje výnimka.povedal Khan.dodal.Londýnska dopravná spoločnosť informovala, že počas minulého roka nevpustila do verejnej dopravy takmer 212.000 cestujúcich, kým si nenasadili rúška. Takmer 14.000 ľuďom odoprela prístup a zhruba 3200 osôb z verejnej dopravy vykázali.