Starosta Londýna vyzval EÚ, aby Britom umožnila slobodu pohybu

Londýn 18. februára (TASR) - Londýnsky starosta Sadiq Khan využije svoju utorkovú cestu do Bruselu, aby vyjednávačov EÚ požiadal o otvorený prístup k zachovaniu slobody pohybu pre Britov, informoval v utorok na svojej webovej stránke denník The Guardian.



Návrh podľa Khana podporia milióny Londýnčanov a britských občanov, ktorí sú "zdrvení stratou práv občanov EÚ".



Guy Verhofstadt, ktorý viedol rokovania Európskeho parlamentu s Londýnom o brexite, ešte v roku 2016 podporil myšlienku individuálneho členstva v Európskej únii pre Britov, ktorí chcú v tomto bloku zostať.



Khan, ktorý sa má v utorok stretnúť s hlavným vyjednávačom EÚ pre Brexit Michelom Barnierom a predsedom EP Davidom Sassolim, je podľa svojich slov presvedčený, že táto myšlienka má stále význam.



Občania Spojného kráľovstva by na základe toho mali mať aj po brexite možnosť zachovať si slobodu pohybu a práva v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia a podmienok na pracovisku a pravdepodobne aj právo hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu.



Ponuka uvedených práv pre tých, ktorí si ich chcú udržať, by podľa Khana mala byť dôležitou súčasťou blížiacich sa rokovaní o budúcom vzťahu Británie s EÚ.



Verhofstadt, ktorý je v súčasnosti koordinátorom EP pre brexit, podľa svojich slov verí, že Brusel by mal byť tejto myšlienke otvorený.



"Maastrichtská zmluva vytvorila koncept ‘európskeho občianstva’ a ja teraz podporujem jeho použitie ako základu pre ľudí, ktorí si chcú zachovať spojenie s Európou," povedal. Jednotliví občania by podľa neho nemali stratiť spojenie s kontinentálnou Európou.