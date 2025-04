Starosta Londýna získa nové právomoci na oživenie nočného života

Londýn 5. apríla (TASR) - Londýnsky starosta Sadiq Khan dostane viac právomocí na zníženie byrokracie, ktorá "dusí" miestne paby, kluby a reštaurácie, čo brzdí i tak upadajúcu nočnú ekonomiku hlavného mesta Spojeného kráľovstva, oznámila v piatok britská vláda. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Khanovi budú udelené nové právomoci na preskúmanie rozhodnutí miestnych rád, ktoré blokujú udeľovanie povolení na požívanie alkoholu v neskorých hodinách v nočných podnikoch. V prípade úspechu by podobné právomoci mohli získať aj ďalší starostovia v Anglicku v snahe oživiť odvetvie pohostinstva v hodnote 62 miliárd libier, ktoré malo problémy ešte pred covidovou pandémiou.



Podniky sa sťažujú, že súčasný systém udeľovania povolení vytvára prekážky pre rast a investície, pretože je ťažké získať predĺženie licenčných hodín na konzumáciu alkoholu v neskorých nočných hodinách a prekonať námietky iných podnikov.



"Som rád, že vláda chce Londýnu poskytnúť väčšie právomoci v oblasti udeľovania povolení. Toto dôležité rozhodnutie nám umožní viac podporovať paby, kluby a hudobné podniky v hlavnom meste," povedal Khan.



Vláda oznámila, že sa začne aj pilotný projekt na podporu stravovania pod holým nebom.



Podpredsedníčka vlády Angela Raynerová uviedla, že vláda je odhodlaná prekonať "blokátory" a snaží sa oživiť nočnú ekonomiku, ktorá "bola veľmi dlho zanedbávaná".



"Naše paby, reštaurácie a podniky so živou hudbou sú bijúcim srdcom nášho kultúrneho života, preto je nevyhnutné, aby dostali všetky šance na prežitie a rozkvet," povedala vicepremiérka.



"Príliš často sme boli svedkami toho, že sťažnosti hlasnej menšiny odporcov boli povýšené nad potrebu rastu našej krajiny. Sme odhodlaní to zmeniť," dodala.



Covidová pandémia zasadila ťažký úder odvetviu pohostinstva, ktorý zamestnáva tri milióny ľudí a ktorý už dlhodobo zápasí s trendom zatvárania nočných podnikov, pabov a reštaurácií v celom Spojenom kráľovstve.



Združenie nočného priemyslu (NTIA) nedávno zverejnilo údaje, podľa ktorých od roku 2020 poklesol počet nočných klubov v celej krajine o takmer 33 percent.



Ako dôvody sa uvádzajú rastúce nájomné, nedostatok personálu, zmena vkusu mladých ľudí, ktorí prestávajú piť alkohol, a právne normy týkajúce sa udeľovania povolení, zatiaľ čo prudká inflácia od obnovenia hospodárstva brzdí proces oživenia sektora.



Khan vo februári vytvoril pracovnú skupinu, ktorej úlohou je poskytovať odporúčania, "ako zabezpečiť, aby nočná ekonomika mohla prosperovať", uzatvára AFP.