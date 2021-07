Starosta lotyšskej Rigy má zakázaný vstup do Ruska

Moskva 2. júla (TASR) - Ruská vláda zakázala vo štvrtok večer vstup do krajiny starostovi lotyšskej Rigy Martinšovi Stakisovi. Dôvodom je to, že v čase hokejových majstrovstiev sveta, ktoré v máji hostilo Lotyšsko spoločne s Litvou, Stakis vymenil ruskú vlajku za vlajku Ruského olympijského výboru, informoval portál Meduza.io.



Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová uviedla, že Stakis sa mal namiesto "politického chuligánstva" zaoberať radšej rozvojom ekonomických a obchodných vzťahov s Ruskom. Teraz sa mu to však podľa jej slov bude robiť ťažšie, kedže ho "zaradili na zoznam ľudí, ktorí majú zakázaný vstup do Ruskej federácie".



Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že sankcie Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), ktoré nedovoľujú ruským športovcom reprezentovať svoju krajinu na vrcholných športových podujatiach pod ruskou vlajkou, v tomto prípade neplatili a Stakis preto "zneuctil štátnu symboliku Ruska".



Stakis v centre mesta, kde viseli vlajky zúčastnených krajín hokejového šampionátu, nevymenil len ruskú vlajku, ale aj vlajku Bieloruska a na jej miesto zavesil historickú vlajku, ktorú v súčasnosti používa bieloruská opozícia. Starosta vtedy označil bieloruskú vlajku za "vlajku symbolizujúci režim zapojený do štátneho terorizmu".



Dôvodom jeho konania bolo vtedajšie zadržanie bieloruského novinára a aktivistu Ramana Prataseviča na letisku v Minsku, kde bieloruské úrady pod zámienkou teroristickej hrozby donútili pristáť lietadlo smerujúce z Atén do Vilniusu, na ktorého palube sa nachádzal.



Bielorusko na výmenu vlajok reagovalo vyhostením lotyšských diplomatov, čo viedlo aj k vypovedaniu bieloruských diplomatov z Lotyšska.