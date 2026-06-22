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Starosta Manchestru Burnham potvrdil, že chce nahradiť Starmera
Kandidatúru medzičasom vylúčil bývalý minister zdravotníctva Wes Streeting, ktorý v minulosti naznačil, že by sa o líderstvo v strane mohol uchádzať.
Autor TASR
Londýn 22. júna (TASR) - Starosta Manchestru a staronový poslanec Labouristickej strany Andy Burnham v pondelok napoludnie potvrdil, že bude kandidovať za lídra labouristov. Nahradiť chce odchádzajúceho premiéra Keira Starmera, ktorý odstúpi aj z vedenia Labouristickej strany. Británii chce Burnham priniesť stabilitu, serióznosť a sústrediť sa na otázky, ktoré sú najdôležitejšie. Proces výmeny lídra by podľa neho mal byť pozitívnym procesom obnovy. TASR o tom píše podľa denníka The Guardian.
„Keir pre našu krajinu vykonal veľkú službu a chcem sa mu poďakovať za jeho vodcovstvo a oddanosť počas tohto náročného obdobia. Jeho rozhodnutie znamená začiatok prechodného procesu a je dôležité, aby prebiehal riadne a zodpovedne,“ napísal. „V rámci tohto procesu ponúknem svoje meno,“ potvrdil.
Kandidatúru medzičasom vylúčil bývalý minister zdravotníctva Wes Streeting, ktorý v minulosti naznačil, že by sa o líderstvo v strane mohol uchádzať. Vnútrostranícka súťaž, v ktorej by kandidáti strávili leto „upozorňovaním na drobné vzájomné rozdiely“, by podľa jeho slov nebola prospešná ani pre stranu, ani pre krajinu. Po rozhovore s Burnhamom nadobudol presvedčenie, že v rámci prípadnej novej vlády pod jeho vedením bude „miesto“ pre politiku, ktorú presadzuje.
Podľa denníka Guardian je po Streetingovom vyhlásení takmer isté, že novým premiérom bude Burnham, keďže okrem exministra zdravotníctva nikto iný neohlásil kandidatúru. Premiérom by sa tak mohol stať už v polovici júla.
Burnham je aktuálne na ceste do Londýna, kde zloží poslanecký sľub. Vo štvrtkových doplňovacích voľbách v obvode Makerfield si opätovne zabezpečil kreslo v parlamente. Mandát v legislatívnom zbore je podmienkou na uchádzanie sa o lídra labouristov.
„Keir pre našu krajinu vykonal veľkú službu a chcem sa mu poďakovať za jeho vodcovstvo a oddanosť počas tohto náročného obdobia. Jeho rozhodnutie znamená začiatok prechodného procesu a je dôležité, aby prebiehal riadne a zodpovedne,“ napísal. „V rámci tohto procesu ponúknem svoje meno,“ potvrdil.
Kandidatúru medzičasom vylúčil bývalý minister zdravotníctva Wes Streeting, ktorý v minulosti naznačil, že by sa o líderstvo v strane mohol uchádzať. Vnútrostranícka súťaž, v ktorej by kandidáti strávili leto „upozorňovaním na drobné vzájomné rozdiely“, by podľa jeho slov nebola prospešná ani pre stranu, ani pre krajinu. Po rozhovore s Burnhamom nadobudol presvedčenie, že v rámci prípadnej novej vlády pod jeho vedením bude „miesto“ pre politiku, ktorú presadzuje.
Podľa denníka Guardian je po Streetingovom vyhlásení takmer isté, že novým premiérom bude Burnham, keďže okrem exministra zdravotníctva nikto iný neohlásil kandidatúru. Premiérom by sa tak mohol stať už v polovici júla.
Burnham je aktuálne na ceste do Londýna, kde zloží poslanecký sľub. Vo štvrtkových doplňovacích voľbách v obvode Makerfield si opätovne zabezpečil kreslo v parlamente. Mandát v legislatívnom zbore je podmienkou na uchádzanie sa o lídra labouristov.