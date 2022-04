Starosta Mariupola hovorí o 10.000 civilných obetiach ruskej invázie

Mariupol 11. apríla (TASR) - Viac než 10.000 civilistov zahynulo v meste Mariupol na juhovýchode Ukrajiny od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy 24. februára. TASR správu prevzala od agentúry AP, pre ktorú to v pondelok uviedol starosta tohto obliehaného prístavného mesta Vadym Bojčenko.



Bojčenko v telefonickom rozhovore pre AP povedal, že mŕtve telá tvorili "koberec na uliciach nášho mesta" a skutočný počet obetí môže byť viac než 20.000.



Starosta Mariupola zároveň opätovne uviedol, že ruské jednotky do mesta priniesli mobilné krematóriá, aby sa tak zbavili tiel obetí. Bojčenko súčasne obvinil ruské sily, že odmietajú povoliť humanitárnym konvojom vstup do mesta v snahe zamaskovať masaker, ku ktorému v Mariupole došlo.



Starosta predtým hovoril o 5000 obetiach, pripomína AP. Ako vysvetlil, tieto údaje boli z 21. marca, ale "o tisíce viac ľudí ležalo na uliciach, bolo pre nás jednoducho nemožné ich pozbierať".



V Mariupole zostáva približne 120.000 civilistov, ktorí naliehavo potrebujú jedlo, vodu, teplo a komunikácie, upozornil Bojčenko. Zároveň dodal, že zhruba 150.000 ľudí bolo schopných opustiť mesto súkromnými vozidlami a odísť do iných častí Ukrajiny. Najmenej 33.000 ľudí bolo podľa neho zavlečených do Ruska alebo separatistických oblastí Ukrajiny, cituje AP.