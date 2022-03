Starosta Mariupola: Mesto čelí humanitárnej blokáde

Kyjev 6. marca (TASR) - Starosta juhoukrajinského prístavu Mariupol Vadym Bojčenko uviedol, že jeho mesto čelí "humanitárnej blokáde", pretože bolo kompletne odrezané od technickej infraštruktúry. Ruské jednotky prerušili všetkých 15 elektrických vedení do mesta a Mariupol je bez elektriny už päť dní. TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na ukrajinskú televíziu.



Starosta informoval, že ľudia sa v bytoch trasú od zimy, pretože teplárne sú poháňané elektrinou. Ani mobilná komunikácia nefunguje bez elektriny, vysvetlil Bojčenko a dodal, že ešte predtým, ako začala vojna, bol odpojený hlavný vodovod a po piatich dňoch vojny sa minula aj rezervná voda.



Ruskú stranu obvinil, že postupovala veľmi metodicky, aby prerušila všetky dodávky do mesta a zvýšila tak tlak. Bojčenko tiež obvinil Rusov z toho, že strieľali na autobusy, ktoré mali odviezť ľudí z mesta cez humanitárny koridor.



Z 50 plne natankovaných autobusov zostalo iba 20, informoval Bojčenko a dodal, že pri ďalšej príležitosti evakuovať obyvateľstvo už možno nebudú mať žiadne autobusy. Tieto informácie však podľa DPA nie je možné nezávisle overiť.



Bojčenko žiadal, aby bol zriadený koridor, cez ktorý by obliehané mesto mohli opustiť starí ľudia, ženy a deti.