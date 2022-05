Starosta Mariupola: V oceliarňach Azovstaľ prebiehajú ťažké boje

Kyjev 4. mája (TASR) - V oceliarňach Azovstaľ v juhoukrajinskom meste Mariupol, ktoré obliehajú ruské sily, prebiehajú ťažké boje. Uviedol to v stredu tamojší starosta Vadym Bojčenko s tým, že predstavitelia mesta "stratili kontakt" s vojakmi, ktorí bránia tento priemyselný komplex. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Bohužiaľ, áno, v Azovstali dnes prebiehajú ťažké boje," povedal Bojčenko pre ukrajinskú televíziu. Dodal, že o vojakoch, ktorí sa tam nachádzajú, nevedia, "či sú v bezpečí alebo nie" ani to, čo sa tam presne deje. Ešte v utorok sa podľa jeho slov dokázali s obhajcami továrne spojiť, v stredu to už však možné nebolo.



Bojčenko tiež uviedol, že ruské sily útočia na ukrajinské pozície v Azovstali delostrelectvom, tankami a bojovými lietadlami a do útoku sú údajne zapojené aj vojnové plavidlá.



Priemyselný komplex Azovstaľ sa so svojimi bunkrami a tunelmi stal útočisko pre civilistov ale aj ukrajinských vojakov po tom, ako strategicky významné prístavné mesto Mariupol začali obliehať ruské invázne jednotky.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na stredu uviedol, že z areálu Azovstaľ sa podarilo tento týždeň evakuovať 156 ľudí, ktorí v utorok dorazili do Záporožia. Primátor Mariupola však v utorok uviedol, že v areáli oceliarní sa stále nachádza vyše 200 civilistov vrátane 30 detí. V meste, ktoré bolo počas dlhodobého ruského obliehania a ostreľovania vážne poškodené, sa stále nachádza asi 100.000 civilistov.