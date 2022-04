Starosta Mariupola: Z mesta násilne deportovali už 40.000 civilistov

Kyjev 19. apríla (TASR) - Starosta obliehaného Mariupola Vadym Bojčenko v pondelok povedal, že z tohto prístavného mesta už bolo do Ruska alebo do oblastí kontrolovaných proruskými separatistami na Ukrajine "násilne deportovaných" približne 40.000 civilistov.



Bojčenko sa takto podľa stanice BBC vyjadril v rozhovore pre ukrajinskú televíziu. Povedal pritom, že uvedené číslo je overené prostredníctvom údajov z obecného registra.



BBC upozorňuje, že číslo nedokázala nezávisle overiť.



Hovorca amerického ministerstva obrany John Kirby v pondelok skonštatoval, že Mariupol napriek ruskému náporu stále nepadol do rúk Moskvy. "Naďalej sme svedkami koncentrácie (ruských) náletov a delostreleckých útokov v Donbase a na juhu (Ukrajiny), obzvlášť v Mariupole a jeho okolí," povedal Kirby a naznačil, že Rusko si tam vytvára podmienky pre väčšie útoky.



Hovorca Pentagónu novinárom tiež povedal, že príslušníci americkej armády začnú čoskoro cvičiť ukrajinských vojakov v tom, ako používať húfnice, ktoré sú súčasťou najnovšieho balíka vojenskej pomoci poskytnutého Spojenými štátmi.



Výcvik ukrajinských vojakov americkou armádou má prebiehať mimo Ukrajiny. "Pôjde o malý počet ukrajinských vojakov, ktorých vycvičia v používaní húfnic, a následne sa vrátia späť do svojej krajiny, aby takto vycvičili svojich kolegov," povedal Kirby.



Zmienené zbrane sú súčasťou nového balíka vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 800 miliónov dolárov, ktorý minulý týždeň ohlásil americký prezident Joe Biden. Balík zahŕňa delostrelecké systémy, delostreleckú munícia, dodávky obrnených transportérov či vrtuľníkov.