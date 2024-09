Starosta Mníchova oficiálne otvoril tradičný Oktoberfest

Mníchov 21. septembra (TASR) - Starosta Mníchova Dieter Reiter narazením prvého sudu s pivom oficiálne otvoril v sobotu napoludnie už 189. ročník tradičného pivného festivalu Oktoberfest. Tento ročník sprevádzajú sprísnené bezpečnostné opatrenia, informuje TASR podľa agentúr AP a DPA.



Festival piva bude v 18 veľkých stanoch na výstavisku Theresienwiese trvať do 6. októbra. Počas 16 dní očakávajú organizátori približne šesť miliónov návštevníkov - až 600.000 každý deň. Za litrový pohár piva zaplatia od 13,60 do 15,30 eur, pričom tohtoročné ceny sú približne o 3,87 percenta vyššie ako v roku 2023.



Tento ročník sprevádzajú sprísnené bezpečnostné opatrenia. Dôvodom je najmä smrteľný útok nožom v Solingene, meste vzdialenom približne 470 kilometrov severozápadne od Mníchova. Pri násilnostiach z 23. augusta zahynuli traja ľudia a ďalších osem bolo zranených, pričom k zodpovednosti za útok sa prihlásila skupina Islamský štát.



V dôsledku toho organizátori po prvýkrát v histórii Oktoberfestu zaradia pred vstupom aj prehliadky detektormi kovov. Upozorňujú však, že nemajú informácie o žiadnych konkrétnych hrozbách.



Počiatky Oktoberfestu sa datujú od 12. októbra 1810, keď si korunný princ Ľudovít, neskorší bavorský kráľ Ľudovít I., zobral za manželku princeznú Teréziu von Sachsen-Hildburghausen. Na počesť svadobného páru usporiadali o päť dní na voľnej ploche nazývanej Theresienwiese na okraji mesta veselie a dostihy. Keďže sa podujatie vydarilo i zapáčilo, o rok na to sa opakovalo a tak sa zrodila tradícia Oktoberfestu. Predošlý ročník navštívilo festival viac než sedem miliónov ľudí, ktorí vypili približne 7,4 milióna litrov piva.