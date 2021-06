Starosta Moskvy: Nárast infikovaných spôsobili zrejme nové varianty

Moskva 18. júna (TASR) - Prudký nárast počtu infikovaných novým koronavírusom v hlavnom meste Ruska podľa tamojšieho starostu Sergeja Sobianina spôsobili zrejme nové varianty tejto nákazy. Informovala o tom agentúra AFP.



"Pravdepodobne čelíme novým, agresívnejším variantom, ktoré sa šíria rýchlejšie," uviedol vo štvrtok Sobianin počas videohovoru s vládnymi predstaviteľmi poverenými zvládaním pandémie. Sobianin uviedol, že denné prírastky infikovaných v hlavnom meste sa v priebehu niekoľkých dní zvýšili z 3000 na 7000 a podľa očakávania by mali v piatok prekročiť 9000. "Ide o trojnásobok, sme svedkami obrovskej dynamiky, ktorú sme počas predchádzajúcich vĺn nevideli," dodal Sobianin.



V dôsledku stúpajúceho počtu nakazených úrady v Moskve už v stredu nariadili množstvu podnikov, aby dali zaočkovať najmenej 60 percent svojich zamestnancov. Týka sa to ľudí pracujúcich v maloobchode, školstve, oblasti zdravotnej starostlivosti, vo verejnej doprave a ďalších zamestnaniach, ktoré poskytujú služby veľkému počtu osôb. Podobnú povinnosť ohlásila aj širšia Moskovská oblasť či Kemerovská oblasť na Sibíri.



Rusko patrilo medzi prvé krajiny na svete, ktoré začali podávať očkovaciu látku proti koronavírusu, ale miera zaočkovanosti tam zaostáva za mnohými inými krajinami. Do začiatku júna dostalo aspoň jednu dávku vakcíny iba 19 miliónov zo 146 miliónov obyvateľov Ruska.



V Moskve dostalo dávku vakcíny len 1,8 milióna ľudí, čo je 14 percent obyvateľov mesta.