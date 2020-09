Starosta Moskvy nariadil starším občanom, aby zostali doma

Moskva 25. septembra (TASR) - Starosta Moskvy Sergej Sobianin prikázal v piatok starším občanom, aby zostali doma, a zamestnávateľom odporučil, aby ľuďom povolili prácu z domu, informovala agentúra AFP. Starosta reagoval na prudký nárast počtu prípadov koronavírusu SARS-CoV-2 v hlavnom meste Ruska.



Ľudia vo veku 65 rokov a starší by podľa Sobianina mali od pondelka 28. septembra zostať doma, obmedziť nakupovanie a vyhýbať sa stretnutiam s príbuznými a známymi, ktorí s nimi nežijú v jednej domácnosti.



Starostovo nariadenie o obmedzení pohybu starších ľudí je podľa AFP záväzným pravidlom. Výnimky sa týkajú zdravotnej starostlivosti, nákupov, prechádzok so psami a dochádzaním do práce.



Obyvateľov Moskvy vyzval, aby v prostriedkoch hromadnej dopravy a v obchodoch nosili rúška a rukavice. Zamestnávatelia majú zabezpečiť testy na prítomnosť nákazy a meranie teploty.



Sobianin na začiatku pandémie v Moskve zaviedol prísne opatrenia, pripomína AFP.



"Nanešťastie sme v posledných dňoch v Moskve zaznamenali výrazný nárast v počte potvrdených prípadov," uviedol Sobianin v piatok na svojej webovej stránke.



Starosta upozornil, že nakazenie sa ochorením COVID-19 a bežným prechladnutím v tom istom čase je zvlášť nebezpečné pre starších ľudí a ľudí trpiacich chronickými ochoreniami.



V Moskve vo štvrtok zaznamenali 1050 nových prípadov koronavirusu, čo je najvyšší denný prírastok od 23. júna. Počet hospitalizovaných sa podľa Sobianina takisto zvýšil.



V Rusku celkovo potvrdili 1.128.836 prípadov nákazy a takmer 20.000 úmrtí, píše AFP.