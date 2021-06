Starosta Moskvy pre zvýšenú mieru nákazy zavedie týždeň bez práce

Moskva 12. júna (TASR) - Starosta ruskej metropoly Moskva Sergej Sobianin pre narastajúci počet prípadov koronavírusu v sobotu oznámil, že zavedie tzv. týždeň bez práce. Vzťahovať sa bude na všetkých zamestnancov okrem pracovníkov kritickej infraštruktúry, informovala agentúra AFP.



V Moskve v sobotu zaregistrovali 6701 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najväčší denný počet od konca vlaňajšieho decembra. Sobianin na to reagoval slovami, že si nemôže dovoliť na túto situáciu nereagovať a týždeň bez práce nariadil na 15.- 19. júna. Zamestnanci vtedy nebudú musieť pracovať z domu, avšak naďalej budú poberať plat, približuje AFP.



Sobianin tiež apeloval na zamestnávateľov, aby po ukončení tohto týždňa prácu z domu nariadili najmenej 30 percentám svojich zamestnancov, ktorí nie sú ešte zaočkovaní proti koronavírusu.



"V priebehu minulého týždňa sa situácia v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom výrazne zhoršila," napísal Sobianin na svojej webovej stránke. Zároveň dodal, že "tisícky" lôžok v moskovských nemocniciach museli najnovšie vyhradiť pre pacientov s koronavírusom.



Starosta zároveň informoval o zatvorení samoobslužných jedální a detských ihrísk. Reštaurácie, bary a nočné kluby budú mať zakázané obsluhovať zákazníkov od 23.00 h do 6.00 h.