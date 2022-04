Starosta New Yorku Eric Adams mal pozitívny test na covid - na 100. de

New York 11. apríla (TASR) - Starosta New Yorku Eric Adams mal v nedeľu pozitívny test na koronavírus, práve na 100. deň svojho pôsobenia v úrade. Informoval o tom jeho hovorca Fabien Levy, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AP.



Demokrat (Adams) vykonávajúci svoje prvé funkčné obdobie sa v nedeľu zobudil so zachrípnutým hlasom a dal si urobiť PCR test, ktorý mal pozitívny výsledok, spresnil v oznámení hovorca.



Levy predtým v nedeľu na Twitteri napísal, že Adams si najprv urobil rýchlotest, ktorý mal negatívny výsledok, ale z opatrnosti absolvoval aj ďalší test.



Adams nemal žiadne ďalšie príznaky nákazy. Zrušil však všetky verejné akcie naplánované na tento týždeň, bude užívať antivirotiká a bude pracovať na diaľku, dodal Levy.



Mesto New York opäť zažíva posledný mesiac plynulé pribúdanie prípadov nákazy koronavírusom, píše AP. V priemere je to teraz 1800 nových prípadov za deň - do čoho však nie sú započítané mnohé domáce testy, ktoré ľudia zdravotníckym úradom nenahlasujú. Uvedený údaj je trojnásobkom čísla zo začiatku marca, keď mesto začalo uvoľňovať pravidlá týkajúce sa rúšok a očkovania.



Adamsov predchádzajúci týždeň bol rušný: starosta sa predminulú sobotu zúčastnil na každoročnej večeri v sídle najstaršej americkej novinárskej organizácie Gridiron Club vo Washingtone, po ktorej boli pozitívne testované desiatky hostí. V stredu predniesol prejav na zhromaždení neziskovej organizácie pre občianske práva National Action Network a bol hosťom aj na jej galavečere. Vo štvrtok sa objavil v štúdiu programu "Morning Joe" televízie MSNBC a potom sa v spoločnosti herca Roberta de Nira zúčastnil na filmovom festivale.