Starosta New Yorku vyhlásil stav núdze v reakcii na príliv migrantov

New York 8. októbra (TASR) - Starosta amerického mesta New York Eric Adams v piatok vyhlásil stav núdze v reakcii na krízovú situáciu spôsobenú prívalom migrantov z hraníc USA s Mexikom. Od apríla ich do mesta prišlo viac ako 17.000. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



"Newyorčania sú nahnevaní," povedal Adams a dodal, že on takisto pociťuje hnev. "Nikdy sme o toto nežiadali," povedal a pripomenul, že nikdy nebola uzavretá žiadna dohoda, na základe ktorej by mal New York poskytovať podporu tisícom žiadateľov o azyl.



"Mestu sa minú finančné prostriedky určené na iné priority," povedal starosta. Demokrat Adams takisto vydal výkonné nariadenie, ktoré vedeniu New Yorku umožní presunúť zdroje na pomoc žiadateľom o azyl.



Americké štáty ako Arizona, Florida či Texas, v ktorých sú pri moci guvernéri z Republikánskej strany, v posledných mesiacoch posielajú migrantov do štátov, kde majú prevahu demokrati, pripomína BBC. Republikánski guvernéri týmto vyjadrujú nespokojnosť s migračnou politikou americkej vlády.



Adams povedal, že od septembra prichádza do mesta v priemere päť až šesť autobusov a žiadatelia o azyl predstavujú jednu pätinu obyvateľov v mestských zariadeniach pre bezdomovcov. Medzi prichádzajúcimi je veľa rodín s deťmi a mnohé z osôb potrebujú zdravotnú starostlivosť.



Starosta Adams žiada od štátu New York i americkej vlády finančnú pomoc s nákladmi v spojitosti s migrantmi. Tie by tento rok mali dosiahnuť miliardu dolárov, píše BBC.



Predstavitelia Republikánskej strany v štátoch, ktoré majú spoločné hranice s Mexikom tvrdia, že posielanie migrantov do iných štátov má za cieľ zmierniť vplyv migračných tokov, píše BBC. Takisto tým chcú zvýšiť tlak na amerického prezidenta Joea Bidena, aby vynakladal viac úsilia na zníženie počtu migrantov, ktorí prichádzajú na južné hranice USA.