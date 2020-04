Starosta New Yorku vyzval obyvateľov, aby si zakrývali tváre

New York 3. apríla (TASR) - Starosta New Yorku Bill de Blasio vyzval obyvateľov mesta, aby si zakrývali svoje tváre, keď sú vonku, a pomohli tak zastaviť šírenie smrtiaceho nového koronavírusu.



"Môže to byť šál. Mohlo by to byť niečo, čo si vytvoríte doma. Môže to byť šatka," povedal starosta novinárom. Citovala ho agentúra AFP.



Bill de Blasio však zdôraznil, že chirurgické masky by ľudia nemali používať, pretože ich potrebujú zdravotnícki pracovníci.



New York je v rámci USA epicentrom ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2.



Podľa úradu starostu mesto zaznamenalo takmer 50.000 potvrdených prípadov nákazy vrátane 1562 úmrtí.



Celkovo v USA zaregistrovali dosiaľ vyše 242.000 prípadov nákazy a viac ako 5800 úmrtí.