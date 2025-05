Starosta obce Solina v Poľsku žiada premiéra Tuska o odstrel medveďov

Solina/Varšava 16. mája (TASR) - Starosta poľskej obce Solina Adam Piontkowski zaslal poľskému premiérovi Donaldovi Tuskovi petíciu so žiadosťou o redukciu populácie medveďov na poľskej strane Bukovských vrchoch na hranici s Prešovským krajom. Podpísalo ju 1500 obyvateľov, ktorí sa obávajú o svoju bezpečnosť. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Podľa Piontkowského sú súčasné opatrenia ako plašenie, odchyt či zastrašovanie neúčinné a obyvatelia žiadajú konkrétne kroky. Starosta tvrdí, že oficiálne v regióne žije asi 100 medveďov, podľa poľovníkov a lesníkov ich počet presahuje 300. Upozornil na viaceré incidenty, keď sa medvede priblížili k ľuďom alebo vnikli do obývaných oblastí, vrátane ohrozenia detí v blízkosti materskej školy.



Novela zákona o ochrane prírody by podľa návrhu generálneho riaditeľa ochrany životného prostredia (GDOŠ) Piotra Otawského mohla nadobudnúť účinnosť na jeseň a polícii by v odôvodnených prípadoch umožňovala použiť gumové projektily na odstrašenie medveďov.



GDOŠ zároveň plánuje vytvoriť špecializovanú zásahovú jednotku, ktorá by monitorovala výskyt medveďov a v prípade potreby zasahovala. Súčasťou návrhu je aj vzdelávanie obyvateľov o správnom zabezpečení odpadu a kompostov, aby k nim medvede nemali prístup ako ku zdroju potravy.



Otawski nevylúčil možnosť povolenia na odstrel piatich jedincov, ktoré požaduje starosta Soliny, no považuje to za krajné riešenie. Solina dostala povolenie na odstrašovanie medveďov petardami, hlukovými pištoľami a paintballovými zbraňami, podľa miestnych to však nie je účinné.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)