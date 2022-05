Starosta Kyjeva: Oprava poškodených budov bude stáť 70 miliónov eur

Kyjev 10. mája (TASR) - Starosta ukrajinskej metropoly Kyjev Vitalij Kličko zverejnil v utorok na sociálnej sieti Telegram informáciu, že výdavky na obnovu budov v hlavnom meste po ruských útokoch dosiahnu výšku 70 miliónov eur. Uviedol to portál britského denníka The Guardian.



Podľa Klička je dôsledkom ruskej vojenskej agresie to, že celkovo bolo v Kyjeve poškodených 390 budov, z nich 222 sú bytové budovy.



"Už máme určených 20 domov, kde by sa mali najprv začať rekonštrukčné práce. Takže ľudia sa budú môcť čoskoro vrátiť do svojich domovov. Ostreľovanie a bombardovanie mesta poškodilo 75 vzdelávacích inštitúcií, z nich 20 boli predškolské zariadenia, ďalej 17 zariadení zdravotnej starostlivosti, 11 kultúrnych zariadení," uviedol starosta.



Do ukrajinskej metropoly sa vrátili už dve tretiny obyvateľov, oznámil tiež v utorok Kličko. Ako pripomína agentúra AFP, značná časť obyvateľov z mesta ušla v dôsledku ruskej invázie, ktorá sa začala koncom februára.



"Pred vojnou žilo v Kyjeve 3,5 milióna ľudí. Takmer dve tretiny obyvateľov hlavného mesta sa vrátili," povedal Kličko na tlačovom brífingu.



Do mesta sa po stiahnutí ruských vojsk začali postupne vracať aj diplomati. Americká chargé d'affaires na Ukrajine Kristina Kvienová sa so svojím tímom vrátila do Kyjeva v nedeľu. Niektoré západné krajiny už opätovne otvorili svoje veľvyslanectvá v Kyjeve po tom, ako sa hlavné boje presunuli z okolia ukrajinskej metropoly na východ a juh krajiny.