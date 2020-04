Starosta Prahy 6 dostal ochranku za odstránenie sochy maršala Koneva

Praha 22. apríla (TASR) - Starosta mestskej časti Praha 6 Ondřej Kolář dostal v súvislosti s odstránením sochy maršala Koneva policajnú ochranu. Stalo sa tak už druhýkrát od vypuknutia tejto kauzy. Pod policajnou ochranou sú tiež primátor Prahy Zdeněk Hřib a starosta pražskej mestskej časti Řeporyje Pavel Novotný, ktorý plánuje odhaliť pamätnú tabuľu členom Ruskej oslobodeneckej armády, známej ako vlasovovci, uviedol v stredu portál iDNES.cz.



O Kolářovej policajnej ochrane informoval týždenník Respekt. Podľa neho do Česka pricestoval občan Ruska, ktorý by mohol byť pre Kolářa nebezpečný. Týždenník tiež tvrdí, že sa z Ruska do Európy presunula skupina spravodajských dôstojníkov.



Kolářa polícia strážila už vlani v auguste po tom, ako jeho úrad rozhodol o zakrytí Konevovej sochy plachtou. Odporcovia tohto kroku sa mu totiž vyhrážali likvidáciou.



Ochranu dostal aj primátor Prahy Zdeněk Hřib, ktorý v minulosti odmietol na radnicu vrátiť pamätnú tabuľu na pamiatku maršala Koneva. Hřib nedávno podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. "Nejaké osoby ma sledovali až domov. Je otázka, či to nejako súvisí. Ak áno, znamenalo by to ohrozenie aj pre moju manželku a naše tri deti," dodal Hřib.



Rusko zámer odstrániť sochu maršala Ivana Koneva z námestia Interbrigády v Prahe 6 už minulý rok ostro kritizovalo. Situácia sa vyostrila na začiatku apríla tohto roku, keď bola socha presunutá do depozitára. Rusko následne začalo trestné stíhanie voči českej samospráve. České veľvyslanectvo v Moskve sa potom stalo terčom útoku nacionalistov.



Táto udalosť vyvolala vášne aj na akademickej pôde. Moskovský profesor a doktor politických vied Sergej Čerňachovskij prirovnal Kolářa k zastupujúcemu ríšskemu protektorovi Reinhardovi Heydrichovi. "Ondřej Kolář je rovnaký nacistický zločinec ako Reinhard Heydrich. A je potrebné sa k nemu správať rovnako. Hrdinom súčasného Česka a súčasnej Európy sa stane ten, kto nájde odvahu vyniesť a vykonať podobný rozsudok," napísal Čerňachovskij na webe ruského think-tanku Izborskij klub.