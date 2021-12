Starosta Rotterdamu sa ospravedlnil za úlohu mesta v obchode s otrokmi

Brusel/Amsterdam 10. decembra (TASR) - Starosta Rotterdamu Ahmed Aboutaleb sa oficiálne ospravedlnil za úlohu bývalých mestských úradníkov v obchode s otrokmi počas koloniálnej éry. Uviedol to v piatok spravodajský server DutchNews.nl.



Aboutaleb v prejave pri príležitosti piatkového Medzinárodného dňa ľudských práv povedal, že predchodcovia mestskej samosprávy zohrali "významnú úlohu" v ére holandského kolonializmu a pri obchode s otrokmi i v otrokárstve ako takom.



"Boli čiastočne zodpovední za koloniálny útlak od Karibiku a Afriky až po Indonéziu," povedal starosta. Podľa jeho slov sú stopy tejto minulosti viditeľné v súčasnej kultúre, architektúre a spoločnosti a sú hmatateľné pre Rotterdamčanov s koreňmi v bývalých kolóniách. "Zverstvá a hrubé porušovanie ľudských práv, ktoré sa tam odohrali, zanechali hlboké rany," skonštatoval Aboutaleb.



Starosta pripomenul, že na to, aby bolo možné čeliť minulosti a pochopiť túto dobu, bolo potrebné vykonať dôkladný výskum toho, akú úlohu Rotterdam zohrával v koloniálnej histórii krajiny. V roku 2017 mesto poverilo týmto výskumom Kráľovský holandský inštitút štúdií juhovýchodnej Ázie a Karibiku (KITLV), pričom výsledky boli publikované v troch knihách.



Uskutočnený výskum ukázal, že v rokoch 1602 až 1795 väčšina riaditeľov holandskej Východoindickej spoločnosti (VOC) a Západoindickej spoločnosti (WIC) zastávala aj funkcie v mestskej rade Rotterdamu. Mestská rada investovala do týchto obchodných spoločností a neskôr aj do súkromného obchodu s otrokmi a plantážami, na ktorých pracovali otroci dovážaní z Afriky.



Starostka Amsterdamu Femke Halsemová sa oficiálne ospravedlnila za úlohu hlavného mesta krajiny v obchode s otrokmi už v júli tohto roka počas výročného festivalu Keti Koti (výraz z dialektu v Suriname, ktorý znamená "roztrhnuté reťaze"), ktorý pripomína koniec holandskej otrokárskej minulosti v Južnej Amerike.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)