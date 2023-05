Starosta severnej časti Kosovskej Mitrovice Erden Atič sa ujal funkcie

Kosovská Mitrovica 19. mája (TASR) - Na post starostu severnej časti etnicky rozdeleného mesta Kosovská Mitrovica, obývanej prevažne Srbmi, nastúpil v piatok nový starosta. Erden Atič, pochádzajúci z bosnianskej menšiny, sa ujal funkcie po aprílových voľbách, ktoré etnickí Srbi bojkotovali, a vyzval občanov na spoluprácu, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



"Budeme pracovať pre všetkých občanov severnej Mitrovice, bez akejkoľvek diskriminácie," vyhlásil Atič, ktorý reprezentuje hnutie Sebaurčenie (Vetevendosje!) kosovského premiéra Albina Kurtiho.



Ceremónia, počas ktorej sa Atič ujal funkcie, prebehla pokojne; v oblasti bolo vidieť príslušníkov kosovskej polície i misie EÚ (EULEX).



Minulý mesiac sa v štyroch prevažne Srbmi obývaných obciach na severe Kosova konali komunálne voľby, ktoré sprevádzala mimoriadne nízka účasť. Voľby boli potrebné, pretože srbskí starostovia v novembri odstúpili z funkcií v dôsledku sporu s Prištinou týkajúceho sa evidenčných čísiel vozidiel. Na bojkot vyzvala hlavná strana kosovských Srbov, ktorá pri predošlých voľbách získala na severe 90 percent hlasov.



Bojkot Srbi odôvodnili tým, že na severe Kosova dosiaľ nevzniklo združenie srbských samospráv. Srbsko a Kosovo sa na tom dohodli už pred desiatimi rokmi. Vytvorenie srbského samosprávneho celku je zahrnuté aj do návrhu EÚ o normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou.



Hlavný srbský vyjednávač pre Kosovo Petar Petkovič označil inauguráciu Atiča za "neprijateľnú" a nazval ju "okupáciou" zorganizovanou premiérom Kurtim. Srbský prezident Aleksandar Vučič podľa Petkoviča hovoril v piatok so sprostredkovateľom EÚ, slovenským diplomatom Miroslavom Lajčákom.



"Vučič varoval Lajčáka pred všetkými dôsledkami Kurtiho správania sa a provokáciami, ktoré by sa mohli zmeniť na novú krízu. Upozornil ho tiež, že chcú vyhnať Srbov a vyvolať vojnu," povedal Petkovič.



Miestni kosovskosrbskí politici varovali úrady vedené etnickými Albáncami, aby do 1. júna zastavili údajné represie voči Srbom, inak budú čeliť bližšie nešpecifikovanej reakcii.