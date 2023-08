Starosta Sobianin: Na Ukrajine bojuje 45.000 Moskovčanov

Moskva 16. augusta (TASR) - Do bojových operácií na Ukrajine sa zapájajú desaťtisíce Moskovčanov, vyhlásil v stredu starosta ruského hlavného mesta Sergej Sobianin. Poskytol tak pomerne zriedkavý odhad, koľko ľudí z Moskvy je nasadených do vojny. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Rusko a Ukrajina iba zriedkavo zverejňujú počet bojujúcich vojakov a svoje straty.



"V oblasti špeciálnej vojenskej operácie bojuje 45.000 Moskovčanov," povedal Sobianin podľa ruskej tlačovej agentúry Interfax. Dodal, že tam predstavujú "značnú časť" bojovníkov a medzi nimi "najmenej 5000 ľudí je profesionálnych vojakov", spresnil starosta.



Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev začiatkom augusta uviedol, že Rusko od začiatku roka odviedlo do armády vyše 230.000 ďalších osôb.



Ruský prezident Vladimir Putin vlani v septembri oznámil "čiastočnú" vojenskú mobilizáciu 300.000 mužov, ktorí mali doplniť stavy vojakov.



Oznámenie prvej mobilizácie v Rusku od druhej svetovej vojny vyvolalo šok v celej krajine a mnoho mužov preto vycestovalo do cudziny. Moskva už potom nebola ochotná oznámiť druhú mobilizáciu a radšej si zvolila masívnu PR kampaň. Dúfala tiež, že Rusov naláka na finančné stimuly.



Minister obrany Sergej Šojgu vlani vyhlásil, že veľkosť ruskej armády sa zvýši na 1,5 milióna ľudí, keďže Moskva sa snaží viac postupovať na území Ukrajiny.