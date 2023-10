Starosta Tokia žiada, aby ľudia Halloween oslávili inde

Tokio 5. októbra (TASR) - Starosta tokijskej rušnej nákupnej a zábavnej štvrte Šibuja vo štvrtok požiadal ľudí, aby sa do nej nevybrali oslavovať sviatok Halloween. Obáva sa, že veľký počet návštevníkov by mohol spôsobiť podobnú tragickú tlačenicu, k akej došlo vlani v juhokórejskej metropole Soul. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Tento rok dávame svetu jasne najavo, že Šibuja nie je miestom konania podujatí sviatku Halloween," povedal starosta štvrte Ken Hasebe.



Povedal, že chápe, že Halloween sa oslavuje po celom svete. Zároveň však poznamenal, že taký dav ľudí, aký sa vlani v októbri nahrnul do štvrti Itchewon v Soule, kde vypukla tlačenica s približne 160 obeťami, by sa mohol zhromaždiť aj v Šibuji.



"Smrteľná nehoda sa tu môže stať kedykoľvek," dodal Hasebe a upozornil, že úrady možno nebudú schopné zaistiť bezpečnosť a ochranu obyvateľov a návštevníkov.



V štvrti Šibuja v centre Tokia sa pri železničnej stanici nachádza známa križovatka, cez ktorú prechádza masa chodcov a ktorá počas osláv Halloweenu každoročne priťahuje davy mladých ľudí v kostýmoch.



Na oslavu prvého Halloweenu po koronavírusovej pandémii sa minulý rok do Itchewonu nahrnulo najmenej 100.000 ľudí. Miestne úrady ani polícia neboli pripravené na taký veľký dav. Medzi obeťami tlačenice boli prevažne mladí ľudia vo veku okolo 20 rokov a viac ako dve desiatky cudzincov.