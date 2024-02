Starosta Varšavy bude kandidátom KO v prezidentských voľbách

Varšava 5. februára (TASR) - Varšavský starosta Rafal Trzaskowski bude kandidátom vládnucej Občianskej koalície (KO) v prezidentských voľbách v roku 2025. Potvrdila to v pondelok predsedníčka poľského Senátu Malgorzata Kidawová-Bloňská z KO. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Kidawová-Bloňská reagovala na nedeľňajšie vyjadrenia poslanca Mareka Sawického z koaličnej aliancie Tretia cesta, ktorý pre stanicu TVN24 vyjadril presvedčenie, že o post hlavy štátu sa bude uchádzať súčasný premiér Donald Tusk.



Predsedníčka Senátu, hornej komory parlamentu, však v pondelok pre rozhlasovú stanicu Radio ZET správy o Tuskovej kandidatúre poprela a potvrdila, že prezidentským kandidátom bude Trzaskowski. Ten sa však najskôr podľa jej slov bude uchádzať o znovuzvolenie do funkcie starostu hlavného mesta. Komunálne voľby sa konajú 7. apríla.



Trzaskowski je starostom Varšavy od roku 2018 a od roku 2020 je aj podpredsedom Tuskovej strany Občianska platforma (PO), ktorá s ďalšími stranami vytvorila volebnú koalíciu KO. V prezidentských voľbách v roku 2020 Trzaskowski neuspel v súboji so súčasným prezidentom Andrzejom Dudom.