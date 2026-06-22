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Starosta Veľkého Manchestru Burnham zložil poslanecký sľub
Starosta Manchestru po Starmerovom oznámení informoval, že bude kandidovať za lídra labouristov.
Autor TASR
Londýn 22. júna (TASR) - Starosta Veľkého Manchestru a poslanec Labouristickej strany Andy Burnham v pondelok v Londýne zložil poslanecký sľub. Vedúci kandidát si tak pripravil pôdu na to, aby nahradil odchádzajúceho premiéra Keira Starmera, ktorý odstúpi aj z vedenia Labouristickej strany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Starmer len pár hodín predtým oznámil, že odstúpi z funkcie predsedu vlády a tiež z pozície lídra Labouristickej strany. Tlak na jeho odstúpenie sa zvýšil po tom, čo Burnham minulý týždeň zvíťazil v kľúčových doplňovacích voľbách v obvode Makerfield. Burnham si tak opätovne zabezpečil kreslo v parlamente.
Mandát v legislatívnom zbore je podmienkou na uchádzanie sa o lídra labouristov, pripomína TASR.
Starosta Manchestru po Starmerovom oznámení informoval, že bude kandidovať za lídra labouristov.
Podľa denníka Guardian je takmer isté, že sa stane aj novým premiérom, keďže okrem exministra zdravotníctva Wesa Streetinga, ktorý medzičasom svoju kandidatúru vylúčil, nikto iný neohlásil záujem o túto funkciu. Premiérom by sa mohol stať už v polovici júla ak sa o pozíciu bude uchádzať iba jeden kandidát. Starmer dovtedy zotrvá na čele vlády a prisľúbil, že zabezpečí riadne odovzdanie moci a svojho nástupcu bude plne podporovať.
Starmerov nástupca sa stane siedmym britským premiérom za uplynulých desať rokov.
Starmer len pár hodín predtým oznámil, že odstúpi z funkcie predsedu vlády a tiež z pozície lídra Labouristickej strany. Tlak na jeho odstúpenie sa zvýšil po tom, čo Burnham minulý týždeň zvíťazil v kľúčových doplňovacích voľbách v obvode Makerfield. Burnham si tak opätovne zabezpečil kreslo v parlamente.
Mandát v legislatívnom zbore je podmienkou na uchádzanie sa o lídra labouristov, pripomína TASR.
Starosta Manchestru po Starmerovom oznámení informoval, že bude kandidovať za lídra labouristov.
Podľa denníka Guardian je takmer isté, že sa stane aj novým premiérom, keďže okrem exministra zdravotníctva Wesa Streetinga, ktorý medzičasom svoju kandidatúru vylúčil, nikto iný neohlásil záujem o túto funkciu. Premiérom by sa mohol stať už v polovici júla ak sa o pozíciu bude uchádzať iba jeden kandidát. Starmer dovtedy zotrvá na čele vlády a prisľúbil, že zabezpečí riadne odovzdanie moci a svojho nástupcu bude plne podporovať.
Starmerov nástupca sa stane siedmym britským premiérom za uplynulých desať rokov.