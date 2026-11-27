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Starosta Záhrebu rokoval o opatreniach po smrti pacienta
Chorvátska prokuratúra vyšetruje smrť tohto 32-ročného športovca, ktorú údajne spôsobilo neprimerané použitie sily zo strany ošetrovateľov, ako vraždu s priťažujúcimi okolnosťami.
Autor TASR
Záhreb 27. novembra (TASR) - Starosta chorvátskej metropoly Tomislav Tomaševič v piatok navštívil psychiatrickú kliniku Sveti Ivan, kde s jej vedením rokoval o opatreniach, ktoré je potrebné prijať po nedávnej smrti pacienta Kristiana Josipa Periša. Informovala o tom agentúra Hina.
Chorvátska prokuratúra vyšetruje smrť tohto 32-ročného športovca, ktorú údajne spôsobilo neprimerané použitie sily zo strany ošetrovateľov, ako vraždu s priťažujúcimi okolnosťami. Súd vzal do väzby osem zamestnancov psychiatrickej nemocnice – lekárku a siedmich ošetrovateľov.
Medzičasom médiá zverejnili osemminútový záznam z bezpečnostnej kamery, ktorý zachytáva zdravotnícky personál pri Perišovom znehybňovaní. Končatiny mal pripútané k posteli a na zázname vidieť, ako ho zdravotníci udierajú päsťami do hrudníka a tlačia na jeho telo. Na tvári má pritom pritlačený vankúš. Periš zomrel počas tohto zásahu 21. októbra.
Tomaševič na stretnutí s vedením kliniky hovoril o harmonograme zavádzania potrebných opatrení, ktoré majú zabrániť opakovaniu podobnej tragédie, aj o dočasnom posilnení personálu kliniky zamestnancami z iných zdravotníckych zariadení v Záhrebe.
Chorvátska prokuratúra vyšetruje smrť tohto 32-ročného športovca, ktorú údajne spôsobilo neprimerané použitie sily zo strany ošetrovateľov, ako vraždu s priťažujúcimi okolnosťami. Súd vzal do väzby osem zamestnancov psychiatrickej nemocnice – lekárku a siedmich ošetrovateľov.
Medzičasom médiá zverejnili osemminútový záznam z bezpečnostnej kamery, ktorý zachytáva zdravotnícky personál pri Perišovom znehybňovaní. Končatiny mal pripútané k posteli a na zázname vidieť, ako ho zdravotníci udierajú päsťami do hrudníka a tlačia na jeho telo. Na tvári má pritom pritlačený vankúš. Periš zomrel počas tohto zásahu 21. októbra.
Tomaševič na stretnutí s vedením kliniky hovoril o harmonograme zavádzania potrebných opatrení, ktoré majú zabrániť opakovaniu podobnej tragédie, aj o dočasnom posilnení personálu kliniky zamestnancami z iných zdravotníckych zariadení v Záhrebe.