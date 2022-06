Starosta:Cholera a ďalšie choroby môžu zabiť v Mariupole ďalšie tisíce

Kyjev 10. júna (TASR) - Cholera a ďalšie smrteľné choroby môžu zabiť tisíce ľudí v juhoukrajinskom meste Mariupol, pretože tam ležia neodnesené mŕtvoly a s letom prichádza teplejšie počasie, upozornil v piatok starosta Vadym Bojčenko. Citovala ho tlačová agentúra Reuters.



Podľa Bojčenka sú studne kontaminované mŕtvolami ľudí zabitých počas dlhých týždňov ruského bombardovania a obliehania mesta a odnášanie tiel ruskými okupantmi postupuje pomaly.



"Už prepukla dyzentéria (hnačkové ochorenie) a cholera. Žiaľ, takýto je odhad našich lekárov: vojna, ktorá vzala život vyše 20.000 obyvateľom..., si s prepuknutím nákazlivých chorôb vyžiada ďalšie tisíce životov Mariupolčanov," povedal starosta pre ukrajinskú štátnu televíziu.



Bojčenko, ktorý sa nachádza mimo Mariupola, informoval, že mesto je uzavreté do karantény.



Ukrajina uviedla, že v Mariupole sa teraz nachádza približne 100.000 ľudí. Toto kedysi životom pulzujúce mesto malo pred začiatkom vojny okolo 430.000 obyvateľov, ale v súčasnosti je z neho mestská pustatina.



Bojčenko minulý mesiac povedal, že ruské bombardovanie premenilo Mariupol na "stredoveké geto", a v piatok vyhlásil, že obyvatelia sú nútení piť vodu zo studní, lebo mesto nemá tečúcu vodu ani funkčnú kanalizačnú sieť.



Starosta vyzval Organizáciu Spojených národov (OSN) a Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), aby spoločne pracovali na vytvorení humanitárneho koridoru, cez ktorý budú môcť ľudia mesto opustiť. Doteraz v ňom totiž nie je centralizované zásobovanie vodou, elektrinou ani plynom.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už minulý mesiac upozorňovala, že v Mariupole môže vypuknúť cholera.



Britské ministerstvo obrany v piatok varovalo, že v Mariupole hrozí riziko veľkej epidémie cholery, pretože zdravotnícke služby sú zrejme pred kolapsom.



Rusko tvrdí, že sa snaží zaistiť poskytovanie základných verejných služieb obyvateľom na územiach, ktoré okupuje.



Rusko sa zatiaľ nevyjadrilo k tvrdeniam Bojčenka alebo britského ministerstva obrany. Moskva tvrdí, že jej "špeciálna vojenská operácia" má cieľ odzbrojiť a "denacifikovať" Ukrajinu. Kyjev a jeho spojenci to označujú za nevyprovokovanú agresívnu vojnu s cieľom dobyť ukrajinské územie.