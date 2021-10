Starostka Paríža navrhuje zrušenie regionálnych úradov zdravotníctva

Paríž 28. októbra (TASR) – Kandidátka socialistov vo francúzskych prezidentských voľbách a starostka Paríža Anne Hidalgová navrhuje zrušenie tamojších regionálnych úradov zdravotníctva. „Treba ich nahradiť. Dnes už neslúžia na nič," povedala Hidalgová vo štvrtok v televízii BFM-TV.



Regionálne úrady zdravotníctva počas pandémie Covid-19 čelili tvrdej kritike, hlavne za nedostatočnú spoluprácu medzi jednotlivými regiónmi.



„Tieto úrady sú elitnými organizáciami, ktoré sa nezodpovedajú nikomu a vydávajú technokratické rozhodnutia, ďaleko od konkrétnych potrieb regiónov," vyjadril sa pre denník Le Monde námestník starostky Štrasburgu a lekár Syamak Agha Babaei.



Francúzske zdravotníctvo zápasí aj s nedostatkom personálu. Podľa prieskumu, ktorý v stredu publikoval denník Libération, pätina lôžok v univerzitných a regionálnych nemocniciach nie je obsadzovaná, pretože sa o pacientov nemá kto starať.



Hidalgová to plánuje riešiť zrušením kvót na študentov medicíny na univerzitách. „Veľa mladých, ktorí si vybrali toto povolanie, odchádza za štúdiom do Belgicka a Rumunska," opísala Hidalgová. Chce zároveň zvýšiť atraktivitu opatrovateľských a zdravotníckych profesií podporou miezd a vzdelávania. „Máme nedostatok lekárov – zo škôl vo Francúzsku by ich malo ročne vzísť 15.000, avšak vyštuduje ich menej než 10.000," dodala kandidátka.



Podľa štatistík WHO je Francúzsko po Veľkej Británii druhou najpostihnutejšou európskou krajinou v počte prípadov ochorenia COVID-19. Pandémia je tak dôležitou témou aj v kampani pred prezidentskými voľbami, ktoré sa majú konať v apríli budúceho roku.