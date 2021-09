Starostka Paríža sa chystá oznámiť prezidentskú kandidatúru

Brusel 8. septembra (TASR) - Starostka Paríža Anne Hidalgová je pripravená oznámiť svoju kandidatúru na prezidentku Francúzska. Uviedli to v stredu tlačové agentúry Belga a AFP.



Socialistická starostka plánuje svoju kandidatúru oficiálne potvrdiť v nedeľu (12.9.) v meste Rouen, čím rozšíri už beztak dlhý zoznam kandidátov ľavice, ktorí by v budúcoročných voľbách chceli vo funkcii nahradiť súčasného prezidenta Emmanuela Macrona.



Ďalšia uchádzačka o Elyzejský palác, Marine Le Penová, chce vystúpiť v nedeľu s prejavom na podujatí Národného zhromaždenia (RN) v stredomorskom kúpeľnom stredisku Fréjus.



Informácie o kandidatúre Hidalgovej sa šírili už dlhšie, starostka Paríža ju však otvorenejšie naznačila až v utorok, keď počas parlamentných dní socialistov v Montpellier uviedla, že v prezidentskej kandidatúre jej nič nebráni.



Francúzski voliči o ľavicových kandidátov na prezidenta nebudú mať núdzu. Zabojovať o Elyzejský palác chce krajný ľavičiar Jean-Luc Mélenchon, bývalý člen Socialistickej strany (PS) Arnaud Montebourg, Fabien Roussel z Francúzskej komunistickej strany (PCF) a z primárok Strany zelených má vzísť ďalší ľavicový kandidát.



V radoch socialistov má Hidalgová potenciálneho súpera v starostovi Le Mans Stéphanovi Le Follovi. O kandidátovi PS by mohli rozhodnúť stranícke primárky, ktoré chce strana zorganizovať koncom septembra.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)