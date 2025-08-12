< sekcia Zahraničie
Starostka Washingtonu: Trumpov krok je znepokojujúci a bezprecedentný
Autor TASR
Washington 12. augusta (TASR) - Starostka amerického hlavného mesta Washington Muriel Bowserová v pondelok označila rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa prevziať kontrolu nad policajným zborom v metropole za „bezprecedentné a znepokojujúce“, avšak „nie úplne prekvapivé“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Trump v pondelok oznámil, že policajný zbor vo Washingtone bude podliehať federálnej kontrole. Rozhodol tiež o nasadení Národnej gardy s deklarovaným cieľom zvýšiť bezpečnosť americkej metropoly, ktorú trápi údajne nekontrolovateľná kriminalita. Americký prezident ozrejmil, že vláda najskôr nasadí 800 príslušníkov Národnej gardy, ale „v prípade potreby (ich povolá) oveľa viac“.
Šéf Bieleho domu tvrdí, že miera kriminality je vo Washingtone dvoj alebo trojnásobná v porovnaní s inými krajinami. Počas konferencie ukázal dokumenty s grafmi, ktoré podľa neho porovnávali mieru zločinu v americkej metropole s inými krajinami – napríklad Irak, Panama či Kolumbia.
Starostka v reakcii na Trumpove tvrdenia upozornila, že v meste minulý rok zaznamenali najmenej násilných trestných činov za uplynulých 30 rokov.
Reuters pripomína, že v roku 2023 v hlavnom meste USA prudko vzrástol počet násilných trestných činov vrátane vrážd, čím sa Washington v tomto ohľade stal jedným z najbezpečnejších miest v USA. Podľa federálnych údajov však násilná kriminalita v roku 2024 klesla o 35 percent a podľa miestnej polície za prvých sedem mesiacov roku 2025 o ďalších 26 percent.
Napriek tomu, že demokratická starostka na tlačovej konferencii vyjadrila svoj nesúhlas s Trumpovými tvrdeniami, podľa Reuters zvolila diplomatický tón a povedala, že ona a ďalší členovia jej úradu budú spolupracovať s federálnou vládou. Opakovane uznala, že prezident USA má zo zákona v meste „široké právomoci“.
Washington D. C. sa nenachádza na území žiadneho z 50 amerických štátov a najvyššie právomoci v ňom má Kongres. Miestna Národná garda spadá priamo pod Biely dom a prezident má právo prevziať kontrolu nad políciou na 30 dní v prípade krízových situácii.
