Starostovia Viedne, Berlína a Madridu telefonovali s falošným Kličkom

Kyjev/Berlín/Viedeň/Madrid 25. júna (TASR) - Starostovia metropol Nemecka, Rakúska a Španielska sa stali v uplynulých dňoch obeťami kybernetickej kriminality, keď namiesto starostu ukrajinského hlavného mesta Kyjev Vitalija Klička absolvovali videohovor s podvodníkom. Samotný Kličko vyzval na objasnenie tejto záležitosti a upozornil, že telefonáty s ním sú organizované len cez oficiálne miesta v Kyjeve a na rozhovory v angličtine či nemčine nikdy nepotrebuje tlmočníka. TASR prevzala správu z agentúr DPA a APA.



Nemeckí bezpečnostní predstavitelia vyšetrujú incident, pri ktorom berlínska starostka Franziska Giffeyová telefonovala s mužom vydávajúcim sa za Klička. Podľa hovorcu polície ide o politicky motivovaný čin. To, že nešlo o kontakt so skutočným starostom Kyjeva neskôr na Twitteri potvrdil aj ukrajinský veľvyslanec v Berlíne Andrij Meľnyk.



Hovorkyňa starostky nemeckej metropoly Lisa Frerichsová poznamenala, že prvých 15 minút hovoru prebehlo úplne normálne, avšak potom sa začali objavovať témy, ktoré vzbudili podozrenie, že ide o podvod. Muž vydávajúci sa za Klička chcel napríklad hovoriť o Ukrajincoch, ktorí "sa pokúšajú získať v Berlíne sociálne dávky".



Terčom podvodníka sa stal aj starosta španielskeho hlavného mesta Madrid José Luis Martinez-Almeida. Ako priblížil hovorca jeho úradu Daniel Bardavío Colebrook, starosta hovor ukončil, pretože nadobudol podozrenie, či je jeho komunikačným partnerom skutočne pravý Kličko.



Zatiaľ čo starostovia Berlína a Madridu počas telefonátu s údajným Kličkom vytušili, že ide o podvod, starosta rakúskej metropoly Viedeň Michael Ludwig si to nevšimol, uviedol v tvíte zastupujúci šéfredaktor bulvárneho nemeckého denníka Bild Paul Ronzheimer. Vedenie mesta Viedeň v súvislosti s incidentom uviedlo, že ide o "digitálne vedenie vojny" s cieľom otriasť dôverou v politiku a diskreditovať Ukrajinu a jej spojencov.



Kličko vo videoreakcii, ktorú zverejnil Bild, poznamenal, že je potrebné okamžite vyšetriť, kto za týmto podvodom stál. Muž, ktorý tvrdil, že je starostom Kyjeva, podľa Klička porozprával absurdné veci.