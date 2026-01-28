Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Starostu Budapešti obvinili za usporiadanie zakázaného pochodu Pride

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Polícia pochod zakázala na základe novely zákona o zhromažďovaní prijatej tento rok.

Autor TASR
Budapešť 28. januára (TASR) - Prokuratúra 5. a 13. obvodu v Budapešti vzniesla obvinenie a navrhla uložiť pokutu starostovi Budapešti Gergelyovi Karácsonyovi, ktorý vlani zorganizoval a viedol verejné zhromaždenie Budapest Pride napriek policajnému zákazu. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa obžaloby Karácsony na sociálnej sieti 16. júna 2025 oznámil, že vedenie hlavného mesta organizuje 28. júna 2025 v Budapešti podujatie s názvom Budapest Pride, na ktoré obžalovaný pozval aj svojich priaznivcov na sieti, píše prokuratúra.

Polícia pochod zakázala na základe novely zákona o zhromažďovaní prijatej tento rok. Podľa nej by organizátori a účastníci podujatí, ktorí by propagovali alebo vystavovali mladých ľudí neheterosexuálnemu životnému štýlu, mohli dostať pokutu 200.000 forintov (500 eur).

Primátor Karácsony vtedy v reakcii na zákaz vyhlásil Pride za mestské podujatie organizované radnicou a trval na tom, že tak žiadny účastník nemôže čeliť prísnym postihom. Argumentoval, že mestské podujatia si nevyžadujú súhlas polície a majú tak výnimku z uvedeného zákona.

Prokuratúra v obžalobe predloženej Ústrednému peštianskemu okresnému súdu obvinila starostu a navrhla, aby súd uložil obžalovanému peňažný trest bez súdneho konania.

Vlaňajší 30. ročník pochodu Pride na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+, ktorý sa vlani v júni konal napriek úradnému zákazu, prilákal rekordný počet účastníkov.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

