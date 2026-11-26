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Volebný škandál v Ľubľane: Starosta mal zneužiť mestské financie
Občianske iniciatívy a mestskí poslanci oznámili, že podávajú oznámenia pre podozrenia z korupcie, zneužitia verejných financií a porušenia volebného zákona Komisii pre prevenciu korupcie.
Autor TASR
Ľubľana 26. novembra (TASR) - Niekoľko dní pred druhým kolom komunálnych volieb je starosta slovinskej metropoly Ľubľana Zoran Jankovič podozrievaný, že na svoju volebnú kampaň použil najmenej 300.000 eur z mestských financií. Zástupcovia viacerých občianskych iniciatív a mestskí poslanci oznámili, že svoje zistenia nahlásia príslušným orgánom. Jankovič obvinenia odmietol, informovala agentúra STA, píše TASR.
Zástupcovia občianskych iniciatív a mestskí poslanci za strany Piráti a Vesna na stredajšej tlačovej konferencii uviedli, že obyvatelia Ľubľany boli v uplynulých dvoch mesiacoch zahltení propagačnými materiálmi o takzvanej vízii Supermesto 2045 (Supercity 2045). Domnievajú sa, že ide o súčasť Jankovičovej volebnej kampane, ktorá je prezentovaná ako stratégia rozvoja mesta.
„Mestské zastupiteľstvo o tejto vízii nikdy nediskutovalo ani ju neprijalo ako oficiálnu stratégiu,“ uviedol Arne Vehovar z občianskej iniciatívy Aké mesto chceme.
„Projekt Supermesto je superpodvod financovaný z verejných zdrojov s cieľom udržať Jankovičovu chobotnicu pri moci,“ povedal mestský poslanec Denis Strikovič.
Na základe údajov, ktoré získali, Jankovič vynaložil na svoju kampaň viac ako 300.000 eur z verejných mestských financií.
Okrem projektu Supermesto 2045 poukázali aj na využívanie komunikačných kanálov samosprávy a spoluprácu radnice či mestských podnikov s externými dodávateľmi.
Občianske iniciatívy a mestskí poslanci oznámili, že podávajú oznámenia pre podozrenia z korupcie, zneužitia verejných financií a porušenia volebného zákona Komisii pre prevenciu korupcie, Dvoru audítorov, volebnej komisii a dozornej rade mesta. Od týchto orgánov očakávajú, že tvrdenia prešetria, preveria finančné toky, verejné obstarávania, zmluvy a faktúry a určia prípadnú zodpovednosť zainteresovaných osôb.
Jankovičov úrad v reakcii na obvinenia uviedol, že vízia Supermesto 2045 je výsledkom niekoľkoročnej práce v spolupráci so slovinskými a zahraničnými odborníkmi, a nie volebnou propagandou.
Projekt podľa úradu nadväzuje na víziu Ľubľana 2025, ktorú vypracovali ešte v roku 2007. Základný dokument k Supermestu bol vraj pripravený už vlani v novembri a konečná verzia v marci tohto roku. Následne vznikli prezentačné materiály vrátane časopisu, ktorý distribuovali do všetkých domácností v meste, a podujatí na radnici a v jednotlivých mestských častiach. Podľa úradu to dokazuje, že projekt nebol volebnou propagandou.
Jankovič stojí na čele Ľubľany od roku 2006, s výnimkou krátkeho pôsobenia v celoštátnej politike. V predchádzajúcich voľbách vždy zvíťazil už v prvom kole. V nedeľňajšom druhom kole sa stretne s Lukom Mesecom, spolupredsedom strany Ľavica.
Zástupcovia občianskych iniciatív a mestskí poslanci za strany Piráti a Vesna na stredajšej tlačovej konferencii uviedli, že obyvatelia Ľubľany boli v uplynulých dvoch mesiacoch zahltení propagačnými materiálmi o takzvanej vízii Supermesto 2045 (Supercity 2045). Domnievajú sa, že ide o súčasť Jankovičovej volebnej kampane, ktorá je prezentovaná ako stratégia rozvoja mesta.
„Mestské zastupiteľstvo o tejto vízii nikdy nediskutovalo ani ju neprijalo ako oficiálnu stratégiu,“ uviedol Arne Vehovar z občianskej iniciatívy Aké mesto chceme.
„Projekt Supermesto je superpodvod financovaný z verejných zdrojov s cieľom udržať Jankovičovu chobotnicu pri moci,“ povedal mestský poslanec Denis Strikovič.
Na základe údajov, ktoré získali, Jankovič vynaložil na svoju kampaň viac ako 300.000 eur z verejných mestských financií.
Okrem projektu Supermesto 2045 poukázali aj na využívanie komunikačných kanálov samosprávy a spoluprácu radnice či mestských podnikov s externými dodávateľmi.
Občianske iniciatívy a mestskí poslanci oznámili, že podávajú oznámenia pre podozrenia z korupcie, zneužitia verejných financií a porušenia volebného zákona Komisii pre prevenciu korupcie, Dvoru audítorov, volebnej komisii a dozornej rade mesta. Od týchto orgánov očakávajú, že tvrdenia prešetria, preveria finančné toky, verejné obstarávania, zmluvy a faktúry a určia prípadnú zodpovednosť zainteresovaných osôb.
Jankovičov úrad v reakcii na obvinenia uviedol, že vízia Supermesto 2045 je výsledkom niekoľkoročnej práce v spolupráci so slovinskými a zahraničnými odborníkmi, a nie volebnou propagandou.
Projekt podľa úradu nadväzuje na víziu Ľubľana 2025, ktorú vypracovali ešte v roku 2007. Základný dokument k Supermestu bol vraj pripravený už vlani v novembri a konečná verzia v marci tohto roku. Následne vznikli prezentačné materiály vrátane časopisu, ktorý distribuovali do všetkých domácností v meste, a podujatí na radnici a v jednotlivých mestských častiach. Podľa úradu to dokazuje, že projekt nebol volebnou propagandou.
Jankovič stojí na čele Ľubľany od roku 2006, s výnimkou krátkeho pôsobenia v celoštátnej politike. V predchádzajúcich voľbách vždy zvíťazil už v prvom kole. V nedeľňajšom druhom kole sa stretne s Lukom Mesecom, spolupredsedom strany Ľavica.