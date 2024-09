Starostu New Yorku obvinili z prijímania úplatkov výmenou za vplyv

New York 26. septembra (TASR) - Americká prokuratúra vo štvrtok obvinila starostu mesta New York Erica Adamsa (64) z prijímania úplatkov od tureckých občanov. Vznesenie obvinení nasledovalo po vyšetrovaniach možnej korupcie v jeho administratíve a vlne odstúpení jej popredných predstaviteľov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Voči Adamsovi vzniesli úrady celkovo päť obvinení vrátane spolčenia sa s cieľom spáchať podvod. Prokuratúra vyhlásila, že starosta požadoval a prijímal dary od bohatých zahraničných podnikateľov a tureckého vládneho predstaviteľa, ktorí sa zasa snažili získať vplyv na jeho úrad.



V 57-stranovej obžalobe prokurátora opísala plán financovania, ktorý siahal až do roku 2014. Adamsovi údajne pomohla financovať kampaň na starostu či využívať bezplatne izby v luxusných hoteloch a konzumovať jedlá v špičkových reštauráciách. Starosta za to vyvíjal tlak na predstaviteľov mesta, od ktorých žiadal upustenie od bezpečnostných kontrol a umožnenie otvoriť nový 36-poschodový konzulát, vysvetlila prokuratúra.



Adams, bývalý policajný kapitán, odmieta priznať pochybenie a uviedol, že bude proti obvineniam bojovať. Zároveň zdôraznil, že z pozície neodstúpi. "Budem aj naďalej vykonávať svoju prácu ako starosta," povedal na tlačovej konferencii. Odborník z Paceovej univerzity Bennett Gershman však ozrejmil, že guvernérka štátu New York Kathy Hochulová by starostu mohla odvolať, no tento proces je zložitý.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí, prezidentský úrad ani veľvyslanectvo vo Washingtone sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrili.



Desiatky federálnych agentov prehľadávali vo štvrtok dom starostu, čo právnik obvineného označil za snahu o "vytvorenie divadla". Zároveň dodal, že sa Adams už "teší na deň svojho súdneho pojednávania".



Eric Adams je prvým zo 110 starostov v dejinách New Yorku, ktorého počas výkonu funkcie obvinili z trestného činu. Tento prípad mu zároveň skomplikuje snahy o znovuzvolenie v roku 2025.



Kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová sa stala prvou členkou federálneho Kongresu, ktorá ho vyzvala na odstúpenie. Podľa jej slov by to bolo "pre dobro mesta".