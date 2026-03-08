< sekcia Zahraničie
Staroveké popravisko v Aténach dostane novú výstavnú plochu
Na starovekom cintoríne v bývalom prístave Fáliro, južne od gréckeho hlavného mesta, sa našlo zhruba 2000 kostier.
Autor TASR
Atény 8. marca (TASR) - Približne 2700 rokov staré pozostatky desiatok mladých ľudí, hromadne popravených v starovekých Aténach, budú koncom roka vystavené v novo vybudovaných priestoroch, uviedlo grécke ministerstvo kultúry. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.
Na starovekom cintoríne v bývalom prístave Fáliro, južne od gréckeho hlavného mesta, sa našlo zhruba 2000 kostier všetkých vekových kategórií, okrem toho aj množstvo pochovaných koní.
Archeológovia v roku 2016 objavili ostatky 79 mužov uložených v troch priekopách, zviazaných do skupín. Mnohí mali na zápästiach skorodované železné okovy, a väčšinu z nich tvorili mladí dospelí alebo mladiství.
„Boli v najlepších rokoch a vo veľmi dobrej fyzickej kondícii,“ povedala na tlačovej konferencii Stella Chrisulakiová, vedúca archeologička dohliadajúca na projekt. Všetci utrpeli smrteľnú ranu do spodnej časti lebky tupým predmetom, dodala.
Kostry, ktoré médiá nazvali „zajatci z Fálira“, boli následne pre ich ochranu premiestnené. Chrisulakiová povedala, že teraz budú umiestnené v ochrannom priestore.
Muži žili v 7. storočí pred naším letopočtom, v období nepokojov v starovekých Aténach. Odborníci sa domnievajú, že išlo pravdepodobne o stúpencov Kylónovho povstania - neúspešného pokusu o prevzatie moci v meste -, ktorých neskôr popravili.
Podľa Švédskeho archeologického inštitútu v Aténach, ktorý pomáhal pri skúmaní nálezov, ide o najstaršie známe hromadné pohrebisko popravených ľudí v širšom okolí Atén. Väčšina starovekého cintorína sa pravdepodobne nachádza pod kultúrnym centrom, ktoré dokončili pred desaťročím.
Obsahuje desiatky ďalších mŕtvych, ktorí boli zrejme tiež mučení predtým, ako ich zabili. Niektorí sú pochovaní tvárou nadol ako prejav neúcty, iní boli zviazaní za ruky a nohy ako dobytok. Americká škola klasických štúdií v Aténach samostatne skúma 1100 jedincov z tejto lokality a svoje zistenia zverejní v roku 2028, spresnila Chrisulakiová.
