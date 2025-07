Starovekú sochu vrátili z USA do Turecka po 65 rokoch

Ankara 19. júla (TASR) - Turecko v sobotu repatriovalo zo Spojených štátov starovekú sochu, o ktorej sa predpokladá, že zobrazuje rímskeho cisára Marca Aurelia, oznámila vláda v Ankare. Ide o súčasť úsilia o navrátenie starovekých artefaktov nelegálne vyvezených z krajiny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Bronzová socha pochádzajúca zo starovekého mesta Bubon, prepašovaná z územia dnešnej provincie Burdur na juhozápade Turecka ešte v 60. rokoch 20. storočia, sa do krajiny vrátila po 65 rokoch.



„Bol to dlhý boj. Mali sme pravdu, boli sme odhodlaní, trpezliví a vyhrali sme,“ uviedol minister kultúry a cestovného ruchu Mehmet Ersoy.



Tento unikátny artefakt, kedysi vystavený v Spojených štátoch, bol vrátený na základe vedeckých analýz, archívnych dokumentov a výpovedí svedkov, dodal minister. Bezhlavá socha bola bezprostredne pred návratom od apríla do júla vystavená v Múzeu umenia v americkom Clevelande.



Turecko je podľa Ersoya odhodlané chrániť všetko svoje kultúrne dedičstvo, ktoré bolo z krajiny nelegálne vyvezené. Repatriovanú sochu plánujú čoskoro predstaviť na mimoriadnej výstave v Ankare.