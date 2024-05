Starší Američania vlani pre podvody prišli o vyše tri miliardy dolárov

Washington 1. mája (TASR) - Podvodníci minulý rok okradli starších Američanov o viac než 3,4 miliardy dolárov. Vyplýva to zo správy amerického Úradu pre federálne vyšetrovanie (FBI) zverejnenej v utorok, o ktorej informovala agentúra AP.



Správa FBI poukazuje na nárast škôd spôsobených čoraz sofistikovanejšími taktikami zločincov, ktorých cieľom je oklamať zraniteľné osoby a dosiahnuť, aby sa vzdali svojich životných úspor. Ohromné peňažné straty sú však zrejme podhodnotené, keďže vlani iba polovica z takmer 900.000 sťažností zahŕňala vek obete.



Straty hlásené Američanmi vo veku nad 60 rokov medziročne stúpli o 11 percent. Americkí vyšetrovatelia v správe varujú pred nárastom bezohľadných podvodov, medzi ktoré sa radí aj osobné vyslanie kuriérov, aby od obetí vybrali hotovosť alebo zlato.



"Môže to mať zničujúci vplyv na starších Američanov, ktorí nemajú možnosť ísť von a zarobiť peniaze. Ľudia prichádzajú o všetky svoje finančné prostriedky. Niektorí z nich sú úplne nemajetní," uviedol James Barnacle z oddelenia trestného vyšetrovania FBI.



Úrad vlani obdržal viac než 100.000 sťažností obetí podvodov starších ako 60 rokov, pričom približne 6000 z nich stratilo sumu väčšiu ako 100.000 dolárov. Prudký nárast finančných strát v dôsledku podvodu bol zaznamenaný predovšetkým dva roky po vyhlásení pandémie covid-19, keď ľudia museli zostávať doma a podvodníci ich tak mohli ľahšie kontaktovať telefonicky.



Vyšetrovatelia podľa Barnaclea evidujú organizované a nadnárodné zločinecké spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na starších Američanov. Na ich manipuláciu využívajú viaceré taktiky vrátane milostných či investičných podvodov.



Starší ľudia minulý rok najčastejšie hlásili podvod založený na falošnej technickej podpore. Kriminálnici sa v telefóne vydávali za zástupcov zákazníckeho či technického servisu.



Úrady upozornili aj na iný čoraz populárnejší typ podvodu, pri ktorom sa zločinci vydávajú za vládnych úradníkov, zástupcov technologických firiem a bánk. Obete sa snažia presvedčiť, že ich bankové účty napadli hackeri, a odporúčajú im, aby si svoje uložené peniaze presunuli na nový účet, ktorý tajne ovládajú.



"Mnoho podvodných schém žiada obete, aby poslali peniaze bankovým prevodom alebo prevodom kryptomeny. Keď sa to obeť zdráha urobiť, darebák jej ponúkne alternatívu a využije kuriérske služby," dodal Barnacle.



AP vo svojej správe pripomína prípad zo začiatku apríla, keď 81-ročný muž z amerického štátu Ohio smrteľne postrelil kuriéra spoločnosti Uber, o ktorom si myslel, že ho chce okradnúť. Predtým totiž prijal niekoľko podvodných telefonátov.