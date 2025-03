Štart európskej súkromnej rakety Spectrum pre počasie odložili

Oslo 24. marca (TASR) - Súkromná európska letecká spoločnosť Isar Aerospace v pondelok pre nepriaznivé počasie zrušila prvý skúšobný štart svojej rakety Spectrum. Štartovať má z kozmodrómu Andoya v Nórsku, pričom na štart mala vytýčené okna od 12.30 h do 15.30 h SEČ.



Ako uviedol web Space.com, mal to byť prvý štart z európskeho kozmodrómu Andoya. Otvorený bol v roku 2023 a jeho počiatočná pozemná infraštruktúra a zariadenia boli vybudované špeciálne pre spoločnosť Isar a raketu Spectrum.



Spoločnosť Isar Aerospace po odložení štartu pracuje na vytýčení nového štartovacieho okna. Nórsky úrad pre civilné letectvo povolil štart rakety v rozmedzí od 20. do 30. marca.



Spectrum meria 28 metrov, čo je pomyselný stred medzi raketou Electron spoločnosti Rocket Lab (17 metrov) a raketou Falcon 9 spoločnosti SpaceX (70 metrov).



Spoločnosť Isar označuje Spectrum za malú až strednú nosnú raketu, ktorá dokáže dopraviť na nízku obežnú dráhu Zeme (LEO) jednu tonu nákladu a na heliosynchrónnu obežnú dráhu (SSO) 700 kilogramov. Raketa Falcon 9 môže na LEO vyniesť až 22.800 kilogramov a na SSO 8300 kilogramov.



Počas prvého skúšobného letu však na palube rakety nie je žiadne užitočné zaťaženie, namiesto toho sa raketa má zameriavať na zber čo najväčšieho množstva údajov z letu.



Dvojstupňovú raketu Spectrum spoločnosť Isar počas uplynulých siedmich rokov vyvíjala úplne sama. Jej prvý stupeň je poháňaný deviatimi motormi, druhý stupeň má iba jeden motor. Spectrum využíva unikátne palivo na báze kvapalného kyslíka (LOX) a uhľovodíkového paliva RP-1. Táto kombinácia je vysoko účinná s relatívne nízkym vplyvom na životné prostredie.