Štart japonskej rakety Kairos bol neúpešný

Tokio 13. marca (TASR) - Japonská startupová spoločnosť Space One informovala o neúspešnej misii svojej rakety Kairos, ktorá v stredu krátko po štarte z cípu hornatého polostrova Kii v západnom Japonsku explodovala.



Podľa agentúry AFP startup Space One so sídlom v Tokiu mal za cieľ stať sa prvou japonskou súkromnou firmou, ktorá úspešne umiestni svoju družicu na obežnú dráhu.



Space One uviedla, že let 18 metrov vysokej štvorstupňovej rakety na tuhé palivo bol po štarte "prerušený" a že situáciu vyšetruje.



Bezprostredne nie je známe, čo spôsobilo výbuch, ani to, či došlo k nejakým zraneniam. Space One uviedol, že štart je vysoko automatizovaný, aj keď si v pozemnom riadiacom stredisku vyžaduje prítomnosť zhruba tucta zamestnancov.



Kairos mal do vesmíru vyniesť experimentálnu vládnu družicu, ktorá mala dočasne nahradiť špionážne satelity na obežnej dráhe, ak by prešli do režimu offline.



Space One plánoval tento štart pôvodne na sobotu, ale odložil ho po tom, čo do priľahlého sektoru mora nečakane vplávala loď.



Hoci je Japonsko relatívne malým hráčom v pretekoch o dobývanie vesmíru, tamojší vývojári rakiet sa snažia postaviť lacnejšie vozidlá, aby reagovali na rastúci dopyt po štartoch družíc, pričom nielen zo strany svojej vlády, ale aj od globálnych klientov.